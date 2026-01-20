快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
台美關稅談判底定，中經院19日公布最新預測，上修2026年經濟成長率至4.14％。(路透)
台美關稅談判底定，中經院昨（19）日公布最新預測，上修2026年經濟成長率至4.14％，出口規模上看7,608億美元，年增率達18.75％，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超更認為，隨電子業出口動能持續放大，今年經濟成長率仍有上修空間。

中經院昨日同步上修2025年、2026年經濟成長率至7.43％、4.14％，對照去年10月預測，大幅上修1.98與1.59個百分點，顯示景氣評估轉趨樂觀，這是關稅定案後首份經濟預測，也是目前各大機構最高預測值。同為重要經濟智庫的台經院預計26日公布最新預測，普遍預期也將大幅上修。

中經院景氣預測中心主任彭素玲指出，今年經濟成長模式由去年「外熱內溫」轉為「內外皆溫」，其中內需對經濟成長貢獻2.42個百分點，國外淨需求貢獻1.72個百分點。

出口動能仍是支撐今年景氣重要來源。財政部統計，去年台灣出口6,407億美元，中經院估今年出口規模可達7,608億美元，全年出超約1,952億美元，年增率達24.24%。

物價方面，中經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率約1.64%。匯率則在對美貿易順差維持高檔影響下，呈現小幅升值走勢，預估新台幣兌美元全年平均約30.33元，較去年31.19元升值約2.83%。

中經院院長連賢明指出，今年GDP成長率預測並未納入最新關稅結果影響，但整體來看，AI仍是未來一年台灣最核心的經濟成長引擎，企業赴美並未排擠國內投資，在需求強勁帶動下，相關產能與資本支出「可能都會超過外界原先想像」，企業加碼海外布局，台灣產能亦同步推進，無需過度解讀為外移。

另外台美關稅談判內容出爐後，政府承諾2,500億美元信用保證機制，預計由國發會主責。

台美關稅談判底定 中經院預測 今年GDP成長上修至4.14%

