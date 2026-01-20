聽新聞
中經院樂觀今年經濟 「AI是生產力與結構轉型引擎」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

ＡＩ需求持續成為支撐台灣經濟的重要動能。中華經濟研究院董事長曹添旺昨天指出，ＡＩ已不再只是單一題材，而是長期推動生產力跟結構轉型的核心引擎。中經院院長連賢明也說，「ＡＩ需求超過大家的想像」。

連賢明表示，以台積電為例，法人說明會宣布今年資本支出估達五二○億至五六○億美元，超高資本支出超乎市場預期，而且現在的產能也只能滿足ＡＩ需求的三分之一，可見ＡＩ需求十分強勁。他透露台積電不論半導體廠或先進封裝，需要預備的產能超乎外界想像。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順也指出，台灣已經深度接入美國ＡＩ國家戰略，不再是傳統供應鏈角色，而是整體ＡＩ基礎建設的關鍵指標國，他形容，「台灣等於站在ＡＩ浪潮的水岸第一排」。

連賢明說，台積電雖然赴美投資，但同步也在台灣投資，台灣廠與美國廠進度有時間差，不需要擔心企業因為赴美投資就降低在台灣投資ＡＩ的需求。他推估，以台積電現在在美國亞利桑那州建廠的計畫，川普卸任前最多蓋完三廠。同時間台灣技術也持續推進，因此不用在意別人說什麼。

對於ＡＩ發展，蔡明順表示，就像業界喜歡講ＡＩ的擴展定律（Scaling Laws），不一定是鐵則，可是「有必要」。他解釋，不管哪個產業發展一定要有規則，就如同半導體的摩爾定律，有準則就可以吸引外部資金投入。

ＡＩ暢旺也帶動台灣經濟，中經院預估，今年台灣經濟成長率為百分之四點一四，為目前國內主要經濟研究機構中最樂觀的預測值，其中上半年經濟成長率估達百分之五點二八，下半年則為百分之三點一，呈現「上強下溫」的成長型態。連賢明指出，這次預測沒考量到上周關稅談判結果，評估在ＡＩ帶動及關稅談判結果都對台灣有利下，他看好台灣今年經濟成長。

物價方面，中經院指出，今年消費者物價指數年增率約為百分之一點六四，整體物價水準溫和。匯率方面，在聯準會已多次降息、台灣對美商品貿易順差擴大的情況下，新台幣兌美元將有升值空間，全年平均匯率約為卅點三三元。

