企業免費！經濟部：今年培育「這16個傳產」共1200名AI實作人才

數位轉型已是企業競爭力關鍵。經濟部中企署19日宣布，2026年將擴大整合13個技術法人能量，開設AI實作專班，涵蓋紡織、塑膠、水五金、扣件、手工具、工具機、機械、車輛零組件、自行車、食品、成衣服飾、印刷、製鞋、袋包、石材、設計服務等產業等16個產業領域，培育超過1,200人次AI專業實務人才，全力協助中小企業數位轉型。

經濟部今日舉辦「中小企業AI實作專班啟動記者會」，宣布115年度持續與技術司攜手，擴大整合13個技術法人能量，以「技術法人實作場域」為核心，整合設備、技術及人才資源，開設AI實作專班，協助中小企業以更低門檻、更可驗證方式推動AI落地，打造全台最具規模的AI實作生態系。

中企署指出，2026年專班課程涵蓋紡織、塑膠、水五金、扣件、手工具、工具機、機械、車輛零組件、自行車、食品、成衣服飾、印刷、製鞋、袋包、石材、設計服務等產業等16個產業領域，本週起由紡織及塑膠產業率先開班。

中企署表示，為協助中小企業推動數位轉型並加速導入AI，114年5月起與技術司合作，由技術司整合高階技術能量、建置高階技術設備，並由各技術法人提供實作場域，包含紡織所、紡拓會、塑膠中心、食品所、精密中心、金屬中心、車輛中心、工研院、自行車中心、印研中心、鞋技中心等11個技術法人，訓練中小製造業員工學習實作，協助企業降低打樣成本、縮短導入時間、節省開發流程、提升產品良率等，2025年共培育1,191人次AI人才，吸引883家企業參與。

中企署說明，今年AI實作專班規劃係參考去年度參訓業者之意見回饋與需求，為中小企業打造專屬課程，具有「產業擴大」、「時數彈性」、「免費參訓」等特色。產業範圍除了新增石材、袋包等聚落型製造業，並考量製造業者可能衍生之設計、零售服務需求，新增設計服務實務課程。

此外，考量中小企業人力調度安排，規劃時數更靈活彈性的課程模式，且由政府提供完善的訓練場地、設備與材料，企業無須額外負擔費用。今年將開辦至少113個專班課程，培育超過1,200人次AI專業實務人才，全力協助中小企業數位轉型。

中企署進一步說明，中小企業囿於人力資源與資本，在導入AI時常面臨初期投資門檻高、學用落差、缺乏實證場域等挑戰，不易一步到位，須以一條龍陪伴式輔導轉型。中小企業AI實作專班採「培能、實作、輔導落地」三階段推進，透過精實培能協助企業快速掌握AI新技術，並輔以場域實作確保學員有效運用，課後由專家到廠輔導加速技術落地應用，並依企業後續投資高階設備需求銜接金融支援、租稅優惠及技術補助。透過從學習、試作到投資導入的串聯，降低轉型風險，讓企業更能把AI運用在實際流程。