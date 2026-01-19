信保基金成立「數位暨風險管理部」 數據驅動創新、加速數位轉型

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

財團法人中小企業信用保證基金為推動數位轉型與風險治理，以達成「提升效率」、「精準風控」及「擴大普惠」之三大目標，特成立「數位暨風險管理部」。此舉將使信保基金邁向數位轉型的新里程，透過數據驅動營運優化與強化風險管理的雙向整合，構築核保更智慧、服務更高效的信用保證環境。

信保基金魏明谷董事長表示，面對人工智慧(AI)浪潮，信保基金順應時代趨勢，以數據驅動決策，以科技守護安全，以制度保障永續，建構友善的送保環境。透過優化風險評估機制與數據視覺化，厚植數據治理韌性，期望以更精準、即時的服務效能，在變幻莫測的時代浪潮中，開啟信保基金轉型新篇章。

「數位暨風險管理部」成立目的在以數據驅動業務創新，透過優化風險管理機制與精進核保模型，以提升作業效率、提高數據治理與決策透明度及擴大普惠金融。信保基金將積極推動流程再造與數據治理計畫，具體項目包含業務作業數位化、各類模型優化、建立線上直接保證申請與銀行媒合平台，並建構資料倉儲與決策支援系統等，務求實現精準支援的數位化目標。

信保基金成立逾半世紀，2025年展現卓越量能，每月融資金額穩站千億元大關，融資餘額更達1.7兆餘元，年度保證融資金額亦近1.8兆元，雙雙刷寫歷年紀錄。成立迄今，累計協助逾76萬戶企業，自金融機構取得超過29兆元融資，累計保證金額亦同步超越22兆元，創下歷史新猷。未來信保基金將更加強化數位轉型，精準支持企業融資需求，當中小企業最堅實的靠山。

