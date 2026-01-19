高雄「亞灣智慧科技大樓」今天上梁 完工可創840工作機會

經濟部產業園區管理局在高雄軟科2期投資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」，今天上梁，規畫共創實證場域及商業、生活複合功能的空間，預計吸引30家企業進駐，創造840個就業機會，並帶動年產值17億元，成為南部5G與AIoT產業聚落。

因應高軟園區1期空間飽和，行政院2021年核定2期擴區計畫，以高軟一期北側中油公司2.45公頃土地，規畫為A、B、C三大招商區。其中亞灣智慧科技大樓位於A區，是高軟2期率先動工的標誌性建築，鋼構結構體已完成吊裝，為地下3層、地上11層鋼骨結構建築，今年11月可望完工，2026年第3季啟用。B、C區也同步招商中。

園管局局長楊志清說，亞灣智慧科技大樓上梁，象徵園區發展邁向新階段，未來將整合嘉義、台南、高雄至屏東的產業與科技園區資源，打造南部半導體S廊帶核心，並與高市府攜手招商，提供產業創新與青年就業理想環境。