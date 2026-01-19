快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

高雄「亞灣智慧科技大樓」今天上梁 完工可創840工作機會

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
園管局楊志清局長(左3)於上梁儀式和與會貴賓合影。圖／園管局提供
園管局楊志清局長(左3)於上梁儀式和與會貴賓合影。圖／園管局提供

經濟部產業園區管理局在高雄軟科2期投資26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」，今天上梁，規畫共創實證場域及商業、生活複合功能的空間，預計吸引30家企業進駐，創造840個就業機會，並帶動年產值17億元，成為南部5G與AIoT產業聚落。

因應高軟園區1期空間飽和，行政院2021年核定2期擴區計畫，以高軟一期北側中油公司2.45公頃土地，規畫為A、B、C三大招商區。其中亞灣智慧科技大樓位於A區，是高軟2期率先動工的標誌性建築，鋼構結構體已完成吊裝，為地下3層、地上11層鋼骨結構建築，今年11月可望完工，2026年第3季啟用。B、C區也同步招商中。

園管局局長楊志清說，亞灣智慧科技大樓上梁，象徵園區發展邁向新階段，未來將整合嘉義、台南、高雄至屏東的產業與科技園區資源，打造南部半導體S廊帶核心，並與高市府攜手招商，提供產業創新與青年就業理想環境。

園管局強調，亞灣智慧科技大樓將串聯半導體與AIoT產業，助力國家創新發展戰略落地，並為高雄創造全新經濟成長引擎。

高軟2期首座亞灣智慧科技大樓今上梁。圖／園管局提供
高軟2期首座亞灣智慧科技大樓今上梁。圖／園管局提供
園管局扇長楊志清表示，亞灣智慧科技大樓上梁，象徵園區發展邁向新階段。圖／園管局提供
園管局扇長楊志清表示，亞灣智慧科技大樓上梁，象徵園區發展邁向新階段。圖／園管局提供

科技 高雄

延伸閱讀

迎接超人力霸王降臨高雄 超商聯名商品杯塞、手環2月4日起上市

接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

2026高雄冬日遊樂園 偕全家推「超人力霸王」聯名杯

海委會合署廳舍上梁 卓榮泰：象徵政府海洋發展決心

相關新聞

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要...

中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健...

社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社...

台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

輝達落腳北投士林科技園區，台北市都委會審議都市計畫變更預計26日審查都市計畫變更，但輝達有意將總部打造成「星艦3.0」，...

【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

「韌性」一詞自四個月前賴清德總統成立防衛韌性委員會，短短期間韌性一詞突然風起雲湧：一些看似與總統職權無關的低階事務也戴上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。