輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要求，對此，內政部長劉世芳19日表示，將與台北市政府共同協調、釐清實務上碰到的困難，找出比較好的方式。

立法院內政委員會今日邀劉世芳列席，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。

會中國民黨立委張智倫提到，輝達台北總部屋頂若採折疊設計，恐怕「很難符合現在內政部所要求設的光電板」，並詢問台北市政府協助輝達興建總部時，相關屋頂設計是否需送內政部與經濟部審查，內政部是否可能因設計無法裝設光電板而否准建築設計。

劉世芳表示，內政部會再與台北市政府共同找到比較好的方式，目前輝達興建案在台北市政府推動下如火如荼展開當中，內政部也會協助釐清實務上碰到的困難；若能協調出共識，有助輝達取得土地、興建總部時能如期如質達成。

劉世芳說，依照已公告的發電設備標準「第六條」相關規範，內政部可與台北市政府一起協調，釐清實務上碰到的困難；若能協調出共識，將有助於輝達取得土地、興建總部時「如期如質」達成。