中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健擴張，今年經濟成長率約4.14%，其中出口規模上看7,608億美元。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超更直言，隨電子業出口動能持續放大，今年經濟成長率還有上修空間。

對照去年10月預測，中經院此次對2025年、2026年經濟成長率預估值，分別較原先上修1.98與1.59個百分點，顯示景氣評估轉趨樂觀。台經院預計26日公布最新預測數字，外界普遍預期同樣將大幅上修。

中經院景氣預測中心主任彭素玲指出，今年經濟走勢將呈現上半年強勁、下半年溫和，成長動能集中於上半年，預估各季經濟成長率分別為7.36%、3.28%、3.10%與3.11%。經濟成長模式也由去年的「外熱內溫」，轉為「內外皆溫」，其中內需對經濟成長貢獻2.42個百分點，國外淨需求貢獻1.72個百分點。

出口動能仍是支撐今年景氣的關鍵。依財政部統計，去年台灣全年出口為6,407億美元，中經院預估今年出口可達7,608億美元，年增率18.75%，預估全年出超約1,952億美元，年增率高達24.24%，對經濟成長形成有力支撐。

林啟超認為，今年經濟成長率再上修機率仍高，關鍵在於電子與資通訊產業表現明顯優於預期。他分析，電子業前四大廠商今年營收成長率可望達25%以上、甚至挑戰30%，光是電子業全年出口總額就有機會從6,000億美元起跳，再加上非電子業約三成占比，全年出口勢必超過7,600億美元，甚至更高；若後續汽車進口關稅調整內容優於預期，將有助消費動能，進一步推升經濟成長表現。

國發會副主委高仙桂指出，今年影響台灣經濟的兩大關鍵因素為AI發展與美國新政。AI已從雲端應用逐步走向落地商用，進一步延伸至代理式AI與物理性AI，包括自駕車、機器人等應用場景；去年全球AI資本支出成長約6成，今年仍可能再成長40%，顯示AI動能持續強勁。至於關稅，目前已確定台灣可享最優惠待遇，汽車零組件關稅由25%降至15%，過去對日、韓、歐盟是否存在不公平競爭的不確定性已有所化解，對台灣整體經濟具正面效益。

不過，高仙桂也提醒，川普新政正重塑全球貿易格局，紅色與非紅供應鏈界線將愈加分明，區域短鏈逐步取代全球長鏈，投資的重要性也將高於單純貿易；政府未來須同時掌握AI紅利、將其轉化為全民福祉，並協助產業放大半導體與資通訊優勢，強化台灣在新全球秩序中的關鍵角色。