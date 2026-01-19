高軟二期首棟動工上梁 估帶動年產值17億元

高雄軟體園區擴建邁入新階段，經濟部產業園區管理局投資新台幣26億元興建的「亞灣智慧科技大樓」今天舉行上梁典禮，為高雄軟體園區第二園區首棟動工的大樓，預計在今年11月完工，未來可望帶動年產值約17億元。

園管局今天發布新聞稿表示，亞灣智慧科技大樓位於亞洲新灣區港灣旁的A坵塊，採地下3層、地上11層鋼骨結構設計，總產業空間超過1萬坪，規劃共創實證場域，並結合商業與生活等複合機能。完工後，預估可吸引超過30家企業進駐，創造約840個就業機會，並帶動年產值17億元，有助擴大南部5G、人工智慧物聯網（AIoT）等智慧科技產業聚落。

園管局長楊志清指出，亞灣智慧科技大樓上梁不僅代表工程進度的重要成果，也象徵高雄智慧產業聚落邁向下一階段發展，未來將串聯嘉義、台南、高雄至屏東等地的產業與科技園區資源，打造半導體S廊帶的南部核心，經濟部也將與高雄市政府攜手推動招商，營造有利產業創新與青年就業的環境。

園管局說明，高雄軟體園區原有空間已趨近飽和，行政院於110年核定擴區計畫，由園管局開發利用原高軟一期北側中油公司約2.45公頃土地，推動第二園區建設，並劃分A、B、C三大坵塊辦理招商，亞灣智慧科技大樓即位於A區，為二期園區首棟率先動工的大樓，目前鋼構結構已完成吊裝，預計116年第3季交屋啟用。

此外，園管局指出，B、C區也正同步進行招商作業，未來將引進更多智慧應用及新興產業廠商。隨著園區建設與招商腳步加快，亞灣智慧科技大樓可望成為南台灣智慧產業升級的重要據點，串聯半導體與AIoT產業發展，為高雄打造新的經濟成長動能。