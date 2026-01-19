威廉博萊2026年正向展望美股：看好 AI、醫療保健、金融、材料

威廉博萊投資團隊對2026年的美國大型股持正向樂觀看法。隨著市場動態的轉變，那些在各種經濟環境下都能展現「穩定執行力」的公司，將越來越受到市場青睞。

在人工智慧（AI）應用、雲端運算及半導體創新領域領先的企業，持續受惠於持久的需求趨勢，且整體企業資產負債表依保持強健。而在 AI 領域之外，團隊也看好醫療保健、金融及材料等領域中，許多具有「結構性優勢」的公司已準備好在未來展現持久的成長力。

威廉博萊美國大型成長基金基金經理人吉姆高倫（Jim Golan, CFA）表示：「展望 2026 年，我們認為主動型投資人將迎來一個展現差異化的投資機會。我們的重點在於尋找那些擁有明確競爭護城河，並具備長期複利價值戰略能力的公司。在這樣的環境下，透過嚴謹的研究與長線佈局，才能為客戶創造顯著的優勢。」另一基金經理人大衛瑞奇（David Ricci, CFA）補充：「在市場環境變化快速的時期，我們認為專注於企業體質，遠比試圖預測每一個總體經濟的轉折更為重要。」

威廉博萊投資管理（WBIM）正式在台推出威廉博萊美國大型成長基金，代表該公司在台灣擴展美國股票產品線邁出重要一步。該基金是威廉博萊投資管理繼威廉博萊美國中小成長基金與威廉博萊新興市場非投資等級債券基金核准後，在台灣註冊的第三檔基金。這次發行突顯威廉博萊對台灣市場的長期承諾，並致力於透過嚴謹的基本面研究，提供高信心（High-conviction）的主動管理策略。

威廉博萊新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕（Lih-Yann Tan, CFA）表示：「我們對這檔基金在台灣的發展前景感到興奮，並相信目前的市場環境有利於美國大型股票。美國大型股持續受益於企業產生的強勁自由現金流、持久的獲利成長，以及在人工智慧基礎設施等領域的領先創新。我們相信，對於尋求高品質美國市場配置的投資人而言，這些特質使該資產類別具備長期的吸引力。」

「威廉博萊美國大型成長基金」的目標是透過投資「長期成長潛力被市場低估」的高品質美國大型成長股，追求長期的資本增值。該策略聚焦於具備結構性優勢的產業龍頭，並運用經得起時間考驗的基本面研究流程。此高勝率投資組合包含 30 至 40 檔精心挑選的持股，並輔以紀律嚴謹的組合建構與風險管理方法。

其投資策略遵循結構化的流程，將超過 800 家大型公司的廣泛研究範圍縮小至高信心投資組合（conviction-based portfolio, 持股集中且經過嚴選）。為縮小範圍，團隊首先識別具備優異品質與成長特徵的公司進行深入研究，篩選出約150至200家符合深入盡職調查資格的公司。透過詳盡的由下而上（Bottom-up）研究，再進一步篩選出50至75檔經過審核的機會，最終構建出由30至40家優質成長型公司組成的投資組合。