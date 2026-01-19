助中小企業培育AI人才 中企署擴大開設實作專班

為協助台灣中小企業培育AI實務人才、加速數位轉型，經濟部中小及新創企業署今年持續推動「AI實作專班」，預計開設超過113個專班課程，涵蓋紡織、塑膠、水五金、食品等16個產業領域，目標培育逾1200名具備實務能力的AI人才。

中企署今天舉辦「115年中小企業AI實作專班啟動」記者會，中企署署長李冠志表示，因應中小企業導入人工智慧（AI）門檻與實務需求，自去年5月起即與經濟部技術司合作，由技術司整合高階技術能量，並串聯紡織所、塑膠中心、金屬中心等技術法人，提供實作場域與設備資源，去年總計吸引883家企業參與，共培育1191名AI人才。

中企署表示，今年專班課程配合中小企業人力與時間限制，調整學習節奏，將原本30小時課程彈性規劃為12小時的基礎課程，後續並透過產業AI輔導團持續追蹤，協助企業將學習成果落實在實際產線與營運流程，強化學用接軌。

李冠志指出，中小企業在導入AI過程中，常面臨試錯空間有限、專業人才不足與高階設備成本高等挑戰，因此更需要政府協助建構示範場域與技術支援機制；他強調，企業報名AI實作專班不須負擔額外費用，政府將提供訓練場地、設備與技術資源，期望進一步加速中小企業成長動能。

記者會中也邀請多家業者分享AI導入成果。宜展科技農業導入AI智慧乾燥技術，將傳統鮮果打造成高附加價值的橘子脆片，透過建立標準化數據產線，不僅將製程縮短40%，更帶動營收成長10%；宜展執行長林佑澤表示，比起傳統冷凍乾燥需費時48小時，現有的智慧乾燥技術僅需3小時，且更能大量保留蔬果原有的營養成分。

專注水五金外銷的隴鈦銅器，則是將AI視覺檢測導入水龍頭產品檢驗流程，將包裝合格率提升至99.99%，總經理吳竟瑋指出，過去拋光檢測多仰賴人工，不同檢測人員與時間點容易產生誤差，導入AI後成功消除重工問題，實現近乎零失誤的品質控管。

李冠志補充，除實體AI實作專班外，中小企業也可多加運用「中小企業網路大學校」的線上課程，協助企業在初期建立AI應用概念，讓受限於時間與地點的業者，也能以最短時間了解AI導入的效益與可行方向。