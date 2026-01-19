快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

助中小企業培育AI人才 中企署擴大開設實作專班

中央社／ 台北19日電

為協助台灣中小企業培育AI實務人才、加速數位轉型，經濟部中小及新創企業署今年持續推動「AI實作專班」，預計開設超過113個專班課程，涵蓋紡織、塑膠、水五金、食品等16個產業領域，目標培育逾1200名具備實務能力的AI人才。

中企署今天舉辦「115年中小企業AI實作專班啟動」記者會，中企署署長李冠志表示，因應中小企業導入人工智慧（AI）門檻與實務需求，自去年5月起即與經濟部技術司合作，由技術司整合高階技術能量，並串聯紡織所、塑膠中心、金屬中心等技術法人，提供實作場域與設備資源，去年總計吸引883家企業參與，共培育1191名AI人才。

中企署表示，今年專班課程配合中小企業人力與時間限制，調整學習節奏，將原本30小時課程彈性規劃為12小時的基礎課程，後續並透過產業AI輔導團持續追蹤，協助企業將學習成果落實在實際產線與營運流程，強化學用接軌。

李冠志指出，中小企業在導入AI過程中，常面臨試錯空間有限、專業人才不足與高階設備成本高等挑戰，因此更需要政府協助建構示範場域與技術支援機制；他強調，企業報名AI實作專班不須負擔額外費用，政府將提供訓練場地、設備與技術資源，期望進一步加速中小企業成長動能。

記者會中也邀請多家業者分享AI導入成果。宜展科技農業導入AI智慧乾燥技術，將傳統鮮果打造成高附加價值的橘子脆片，透過建立標準化數據產線，不僅將製程縮短40%，更帶動營收成長10%；宜展執行長林佑澤表示，比起傳統冷凍乾燥需費時48小時，現有的智慧乾燥技術僅需3小時，且更能大量保留蔬果原有的營養成分。

專注水五金外銷的隴鈦銅器，則是將AI視覺檢測導入水龍頭產品檢驗流程，將包裝合格率提升至99.99%，總經理吳竟瑋指出，過去拋光檢測多仰賴人工，不同檢測人員與時間點容易產生誤差，導入AI後成功消除重工問題，實現近乎零失誤的品質控管。

李冠志補充，除實體AI實作專班外，中小企業也可多加運用「中小企業網路大學校」的線上課程，協助企業在初期建立AI應用概念，讓受限於時間與地點的業者，也能以最短時間了解AI導入的效益與可行方向。

AI

延伸閱讀

經濟部新人令！陳國軒升任產發署副署長 李佳瑾升任中企署副署長

撒手鐧？日媒：銷售稀土的中企 已通知日方停簽新合約

美搶委國石油 中企調整布局轉向加拿大原油

削弱中企「帶路」主導？美扶持希臘替代港 打造成貨運樞紐

相關新聞

輝達台北總部設計法規不符恐卡關？ 劉世芳：有解方

輝達（NVIDIA）落腳北投士林科技園區，預計26日送台北市都委會審議都市計畫變更。然輝達的建築設計上恐不易符合綠容率要...

中經院估今年GDP站上4.14% 林啟超：仍有上修空間

台美關稅談判底定，國內智庫率先交出亮眼經濟預測數字。中經院評估，在AI硬體需求持續強勁帶動下，相關商品出口與進口仍將穩健...

社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社...

台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

輝達落腳北投士林科技園區，台北市都委會審議都市計畫變更預計26日審查都市計畫變更，但輝達有意將總部打造成「星艦3.0」，...

【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

「韌性」一詞自四個月前賴清德總統成立防衛韌性委員會，短短期間韌性一詞突然風起雲湧：一些看似與總統職權無關的低階事務也戴上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。