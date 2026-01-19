社宅政策轉彎？劉世芳：2026至2027年優先推動40處、1.1萬戶

立法院內政委員會19日邀請內政部就「興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。內政部長劉世芳指出，社宅需求高度集中於台北、新北、桃園、台中等都會區，未來將持續透過多元方式擴充社宅量能，包括都市計畫變更、都市更新分回、活化公有土地等機制，並要求地方政府善用市有土地，與中央協力推動。她並透露，預計2026年至2027年間，將優先推動約40處基地、合計約1.1萬戶社宅。

賴總統曾提出「興建13萬戶社宅」的政見，但內政部日前說明因缺地等因素，將社宅興建目標下修至4萬戶，被質疑政策轉向。對此，劉世芳表示，除了中央，地方政府也要面對社宅興建的挑戰，所以她已經拜訪新北市長侯友宜及桃園市長張善政，也即將拜訪台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安，希望共同檢討、精進社會住宅政策，以嘉惠更多有需求的人。

民眾黨立委麥玉珍質疑，國土署曾對外宣稱已盤點227處公有土地可做社宅用地，如今卻說用地取得困難。劉世芳重申，227處土地是2024年由國土管理署全面盤點的初步成果，扣除已招標與不可行基地後，截至目前實際盤點數量反而增加至235處，並非土地消失。她指出，社會住宅推動面臨的真正挑戰，在於蛋黃區土地高度稀缺，因此政策轉向以「多元興辦」方式推動，包括都市計畫變更、都市更新分回及協調地上物遷移等作法。

劉世芳也表示，內政部已規劃於2026至2027年間，優先推動約40處基地、約1.1萬戶社會住宅，集中在北北桃中等需求最迫切地區，相關資料可提供立委查核，並非外界所稱「不蓋社宅」。

國民黨立委張智倫也提出質疑，未來當初說未來8年要蓋13萬戶，如今卻只有4萬戶，為何與之前賴總統在競選時的承諾相差甚遠？行政院過去也曾盤點260處可興建社宅的地方，如今為何又說土地太貴、成效不足？

劉世芳回應說，賴總統提出社宅進度，是依照前總統蔡英文照顧弱勢、年輕族群的基本方向，但如今行政院提出全面性檢討，希望透過社會住宅、包租代管與租金補貼3種方式，強化對青年與弱勢族群的保障。她也表示，在社宅興建過程，發現需求最大的是都會區的蛋黃區，因此還在與各地方政府協調。

國民黨立委許宇甄則是提到，賴總統當時稱會加碼興建13萬戶社宅，但內政部稱「會越蓋越少」，會少到什麼程度？劉世芳說，根據盤點，可能落在4萬戶到6萬戶，還要看北北桃中與中央合作的戶數，數字可能會變動。 內政部盤點，六都屋齡在50年以下的低度使用住宅約為37.5萬戶，未來將引導至租屋市場。

民進黨立委黃捷則在質詢時問道要如何提供政策誘因促使空餘屋釋出，劉世芳說明，未來每年可能會以1、2萬戶慢慢增加釋出，目前包租代管業者已達131家，將透過稅優等棍子蘿蔔齊頭並進，持續精進。

此外，民進黨立委李柏毅則關心目前社宅財務狀況，住都中心董事長花敬群回應說，目前聯貸案興建費用約4,005億、實際則有3,890億，租金收入的自償率約64%，剩下不足的36%用住宅基金填補。花敬群也說，包租代管與租金補貼較能盡快滿足市場居住需求。

李柏毅另追問包租代管目前的推動成效，劉世芳回應說，目前約有10.4萬戶、2024年有8萬多戶、2023年則是6萬戶，每年大約都可以成長2萬多戶，且比起興建社宅，包租代管是民間興建的房子，會成長得更快速。