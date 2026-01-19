台美關稅拍板 士電：縮小競爭差距、美國布局彈性

台美貿易協議定案，其中對等關稅拍板降至15%，士林電機總經理郭約瑟今天表示，這可縮小與日韓以及美國廠商的競爭差距，「這當然是好事」。他指出，士電在美國布局保持彈性，多項模式都會列入評估，在人工智慧AI各領域應用「都不會放棄」。

台美對等關稅談判在美國時間15日拍板，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；半導體及半導體衍生品、汽車零組件、木材等232關稅取得最優惠待遇。

此外，台灣以「台灣模式」擴大供應鏈投資合作及打造產業聚落，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度。另外，台美雙方深化人工智慧（AI）戰略夥伴關係等多項談判預定目標。

郭約瑟接受記者電訪表示，台美關稅降至15%，可縮小與日本和韓國之間原有的差距，也可縮小與美國當地廠商的競爭差距，「這當然是好事」。

展望在美國布局進展，郭約瑟指出，士電持續觀察評估「且戰且走」，主要是看客戶需求與規模，士電保持彈性因應，不管是售後服務廠、建廠、或是倉庫等多項模式，士電都會列入評估，目前並未確定哪一種模式。

在半導體領域布局，郭約瑟表示，在變壓器應用，士電並非只鎖定半導體領域，而是關注AI應用興起帶動整體大產業鏈需求的趨勢，士電在各項領域應用「都不會放棄」，相關計畫持續進行中。

在產能布局，郭約瑟表示，士電先推動台灣第4座變壓器新廠，布局中大型變壓器產品為主，因應AI資料中心所需，預期今年動工，2027年完工投產。

士電先前表示，受惠台灣高科技半導體業建廠應用，帶動變壓器需求，士電在相關領域市占率達70%。