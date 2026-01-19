快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

台美達貿易協議 華城：關稅影響淡化、信保成靠山

中央社／ 台北19日電

台美關稅拍板降至15%，重電大廠華城電機總經理許逸德今天表示，今年接單關稅影響將「告一段落」，2027年起新接訂單關稅因素淡化，台美關稅信保額度加持，可成為華城擴展外銷業務的靠山。

許逸德評估，今年外銷占華城業績比重上看60%，目前人工智慧（AI）資料中心整體電力變壓器在手訂單規模，超過新台幣140億元；預估今年AI資料中心訂單規模占華城整體訂單比重可超過20%。

台美對等關稅談判在美國時間15日拍板，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）；半導體及半導體衍生品、汽車零組件、木材等232關稅取得最優惠待遇。

此外，台灣以「台灣模式」擴大供應鏈投資合作及打造產業聚落，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度。另外，台美雙方深化人工智慧（AI）戰略夥伴關係等多項談判預定目標。

許逸德接受記者電訪分析，華城先前已與客戶協商，達成關稅友好轉嫁分擔的合作模式，採取成本費用化轉為必要支出，不影響毛利率，預期今年接單的關稅影響將「告一段落」，2027年起新接訂單關稅因素淡化。

許逸德指出，重電產業市場剛性需求持續強勁，「賣方市場」結構下，「出貨給客戶持續供不應求，因此華城與客戶可達成關稅友好轉嫁的模式」。

展望美國布局規劃，許逸德表示，政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業，鼓勵企業海外布局及外銷，相關額度加持，可成為華城擴展外銷業務的靠山，華城感謝相關政策。

根據資料，華城2025年自結合併營收新台幣244.23億元，其中外銷業績比重超過55%，外銷美國市場規模超過100多億元。

許逸德表示，華城持續跟隨AI產業應用和半導體晶圓代工龍頭大廠擴增資本支出的趨勢，「支出所在、就是商機所在」，藉此彈性調整資源配置，包括半導體、電力及人工智慧產業等應用，持續驅動華城業績發展。

關稅

延伸閱讀

台美拍板關稅協議 蔣萬安盼中央完整清楚說明

影／投資美國5000億美元換15%關稅 國民黨團：不成比例也不划算

台美拍板關稅協議 電電公會：布局美國推供應鏈韌性

影／鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

相關新聞

台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

輝達落腳北投士林科技園區，台北市都委會審議都市計畫變更預計26日審查都市計畫變更，但輝達有意將總部打造成「星艦3.0」，...

【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

「韌性」一詞自四個月前賴清德總統成立防衛韌性委員會，短短期間韌性一詞突然風起雲湧：一些看似與總統職權無關的低階事務也戴上...

川普再掀關稅戰 避險情緒升溫、金價再創高

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐盟八個國家加徵10%關稅，引發市場憂慮。避險情緒迅速升...

中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，在基期墊高下仍...

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。