安心從農！新進、青農前3年可獲農業經營準備金 今起開放申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為深化我國農業基石、提升青年持續從農意願，農業部自2020年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，持續營造安心且具韌性的農業經營環境，深獲青年農民肯定與支持。農業部接續秉持總統指示「幸福農業、快樂農民」之施政理念，並依循行政院「國家希望工程」政策方向，於2025年8月延長發給第3年農業經營準備金，持續完善青年從農培育藍圖，陪伴青年穩健經營農業。

農業部表示，目前方案係針對年齡18歲至45歲從農未滿2年之新進農民，符合資格者前2年最高發給36萬元或72萬元，以及第3年12萬元之農業經營準備金。截至2025年迄今已有942位新進農民納入輔導，共計發放2.95億元；2026年上半年開放申請期間自1月19日起至2月5日止，歡迎青年農民與農業相關科系畢業生報名參與。

農業部於2017年訂定10年內培育3萬名新農民之目標，截至2025年底已累積培育達27,109人，其中透過推動農業經營準備金方案，有效串接「新農民培育計畫」於學校端與職場端的各項輔導政策與措施，建構完整培育體系，協助農業青年穩健發展，安心投入農業經營，契合本部「永續、安心」之施政主軸。

農業部持續依在地實務需求，協助青年克服從農門檻，提供多樣化之輔導資源，並透過17個市(縣)級農會設立在地青農聯誼會，建立產業與政府之間的青農交流平台，透過農業經營交流與互動網絡，提升農業經營效能，期盼透過新進農民投入產業經營，促進農村人口活化，厚植農業根基，確保臺灣農業永續發展。

農業部指出，2026年方案針對農糧類別申請面積門檻條件部份，除了原先單一作物經營組(A方案)外，另增加複合作物經營組(B方案)及有機農產品(含轉型期)驗證組(C方案)，提供申請者更彈性且多元之面積認定方式，並輔以各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展。並循往例設有基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等之計算基準，後續也將透過訪視作業，針對已領取農業經營準備金之申請人，持續追蹤輔導營農狀況，以利串接該部相關產業資源。

農業部歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術之新進農民踴躍提出申請，申請期間自2026年1月19日起至2月5日止。

