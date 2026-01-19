快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
台美貿協關稅降至與日韓相同，太陽能業者認為有利打開赴美投資契機。（CPUC）
台美貿協關稅降至與日韓相同，太陽能業者認為有利打開赴美投資契機。（CPUC）

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

泓德能源表示，公司將今年定為海外布局元年，重心放在日本、澳洲和義大利等地的光電案場、儲能和售電市場，但也關注美國儲能市場發展。隨著台美貿易關稅獲致重大進展，對等關稅由原本的20%降至15%，與日本、南韓和歐盟等國相同，提高赴美布局的誘因，公司將會加大力度進行評估，是否將這幾年以台灣銷售為主的自有TAITEN儲能櫃，開始出貨到美國、日本和澳洲。

雲豹能源則認為，這是插旗美國屋頂型和地面型光電案場的契機，調降關稅確實對赴美布局是加分。

對於這次台美關稅達到調降協議，聯合再生也表示前往美國布局的興趣。聯合再生董事長洪傳獻表示，即使美國總統川普上任削減綠能補貼，年裝置量從50GW（10億瓦）降至30GW，還是有很大的市場，因此要把握美國機會，為加速美國布局，聯合再生不排除透過收購在地企業，提早卡位。

關稅

延伸閱讀

NBA／倫敦賽唱美國國歌 場邊觀眾高喊「放過格陵蘭」

台美關稅只需2讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

台美拍板關稅協議 電電公會：布局美國推供應鏈韌性

影／鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

相關新聞

輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

輝達落腳北投士林科技園區，台北市都委會審議都市計畫變更預計26日審查都市計畫變更，但輝達有意將總部打造成「星艦3.0」，...

【重磅快評】賴清德笑稱AI總統 暴露對AI趨勢了解有限

「韌性」一詞自四個月前賴清德總統成立防衛韌性委員會，短短期間韌性一詞突然風起雲湧：一些看似與總統職權無關的低階事務也戴上...

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅...

台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

川普再掀關稅戰 避險情緒升溫、金價再創高

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐盟八個國家加徵10%關稅，引發市場憂慮。避險情緒迅速升...

中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，雖低於今年，但在基期墊高下仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。