台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機

台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。

泓德能源表示，公司將今年定為海外布局元年，重心放在日本、澳洲和義大利等地的光電案場、儲能和售電市場，但也關注美國儲能市場發展。隨著台美貿易關稅獲致重大進展，對等關稅由原本的20%降至15%，與日本、南韓和歐盟等國相同，提高赴美布局的誘因，公司將會加大力度進行評估，是否將這幾年以台灣銷售為主的自有TAITEN儲能櫃，開始出貨到美國、日本和澳洲。

雲豹能源則認為，這是插旗美國屋頂型和地面型光電案場的契機，調降關稅確實對赴美布局是加分。

對於這次台美關稅達到調降協議，聯合再生也表示前往美國布局的興趣。聯合再生董事長洪傳獻表示，即使美國總統川普上任削減綠能補貼，年裝置量從50GW（10億瓦）降至30GW，還是有很大的市場，因此要把握美國機會，為加速美國布局，聯合再生不排除透過收購在地企業，提早卡位。