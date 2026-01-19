台美貿協關稅降至與日韓相同 太陽能業者：有利打開赴美投資契機
台美貿協關稅降至15%，與日、韓和歐盟等國相同， 泓德能源、 雲豹能源及聯合再生等太陽業者均表示，有利打開赴美投資契機。
泓德能源表示，公司將今年定為海外布局元年，重心放在日本、澳洲和義大利等地的光電案場、儲能和售電市場，但也關注美國儲能市場發展。隨著台美貿易關稅獲致重大進展，對等關稅由原本的20%降至15%，與日本、南韓和歐盟等國相同，提高赴美布局的誘因，公司將會加大力度進行評估，是否將這幾年以台灣銷售為主的自有TAITEN儲能櫃，開始出貨到美國、日本和澳洲。
雲豹能源則認為，這是插旗美國屋頂型和地面型光電案場的契機，調降關稅確實對赴美布局是加分。
對於這次台美關稅達到調降協議，聯合再生也表示前往美國布局的興趣。聯合再生董事長洪傳獻表示，即使美國總統川普上任削減綠能補貼，年裝置量從50GW（10億瓦）降至30GW，還是有很大的市場，因此要把握美國機會，為加速美國布局，聯合再生不排除透過收購在地企業，提早卡位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言