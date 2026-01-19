輝達建築設計恐因光電板卡關 劉世芳：有解方　

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
輝達將在台灣籌建星艦3.0，圖為輝達美國總部，以星際爭霸戰中的星艦「奮進號 」和「航行者號」組成。本報資料照片
輝達將在台灣籌建星艦3.0，圖為輝達美國總部，以星際爭霸戰中的星艦「奮進號 」和「航行者號」組成。本報資料照片

輝達落腳北投士林科技園區，台北市都委會審議都市計畫變更預計26日審查都市計畫變更，但輝達有意將總部打造成「星艦3.0」，可能無法符合台灣建築法規要求。內政部長劉世芳說「有解方」，內政部將與台北市政府共同協調、釐清實務上碰到的困難，找出比較好的方式。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席，專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。

國民黨立委張智倫關注，輝達總部屋頂若採折疊設計，恐難符合內政部要求的光電板規範，劉世芳表示，內政部會再與台北市政府共同找到比較好的方式，目前輝達興建案在台北市政府推動下如火如荼展開當中，內政部也會協助釐清實務上碰到的困難；若能協調出共識，有助輝達取得土地、興建總部時能如期如質達成。

張智倫則表示，希望不管是社會住宅興建或光電板設置等議題，政府都要多幫忙推進，並稱輝達可能成為台灣「第二個護國神山」，應該多多幫忙，且未來台北市可能會有更多類似案件，因此光電板設置規定應審慎考量。

劉世芳說明，依照已公告的發電設備標準「第六條」，張智倫所提到的個案「有解方」。

