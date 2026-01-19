川普再掀關稅戰 避險情緒升溫、金價再創高

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐盟八個國家加徵10%關稅，引發市場憂慮。避險情緒迅速升溫，資金轉向傳統避險資產，19日國際金價再度飆升，一度站上每英兩4,683美元新高。

另一方面，素有「數位黃金」之稱的比特幣逐漸與美股相關性增加，在風險資產遭到拋售之際同步承壓，同步受到衝擊產生斷崖式下跌，單日跌逾2.5%。

短期而言，若關稅戰與地緣政治風險持續升溫，資金仍可能優先流向黃金、美債等資產，而高波動性的加密資產恐續受壓抑。

展望後市，市場將密切關注美歐貿易關係後續發展，以及美國政策動向是否進一步升高市場不確定性。在格陵蘭事件未明朗前，金融市場短線波動恐仍偏大。