快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%。路透
中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%。路透

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，雖低於今年，但在基期墊高下仍屬穩健水準。中經院表示，去年提前備貨與AI熱潮致使投資、出口大幅成長，帶動台灣經濟成長。儘管今年全球經濟面不確定風險仍高，但AI發展仍為產業轉型、生產力提升挹注成長動能。至於後續台美關稅如何牽動變化，學者認為，對台經濟還有三大利多。

在物價方面，中經院預估今年CPI年增率約1.64%；在對美順差維持高檔下，匯率可能小幅升值，全年平均約落在30.33元左右，較去年31.19元升值2.83%。

中經院院長連賢明指出，經濟成長動能主要仍來自AI相關產業需求持續擴張，加上近期關稅談判結果朝正向發展，整體對台灣並非利空。他說明，今年GDP成長率的預測並未納入最新關稅結果影響，但整體來看，AI仍是未來一年台灣最核心的經濟成長引擎，企業赴美投資並未排擠國內投資，在需求強勁帶動下，相關產能與資本支出「可能都會超過外界原先想像」。

針對外界關注對美投資是否影響台灣經濟動能，連賢明說明，以台積電（2330）為例，其近期法說會揭露的資本支出明顯高於市場預期，顯示AI需求強度超乎想像；即便加碼海外布局，台灣本地先進製程與產能擴建仍持續推進，不必過度解讀為投資外移。他認為，半導體建廠受限於法規、人力與技術條件，不可能短期內大量複製，美國建廠時程更長，結構性限制明確。

連賢明分析，近期關稅結果對經濟成長具加分效果，主要來自三個面向：一是關稅稅率由20%降至15%，讓台灣傳統產業首次能在相對公平條件下，與日、韓競爭美國市場；二是半導體相關關稅不確定性降低，有助科技業投資與市場信心；三是貿易協議納入雙向投資與技術合作，美方同意在五大信賴產業與台灣深化合作，對非半導體的新興產業與新創公司具有中長期助益。

關稅

延伸閱讀

鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

台美關稅底定 法人看好傳產股可望接棒補漲

川普威脅對歐盟加徵關稅 芬蘭與歐盟領袖同聲反對

川普槓北約 喊加徵關稅…對八國2月起加稅10%

相關新聞

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅...

川普再掀關稅戰 避險情緒升溫、金價再創高

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐盟八個國家加徵10%關稅，引發市場憂慮。避險情緒迅速升...

中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，雖低於今年，但在基期墊高下仍...

想讓AI運算更強、功耗卻更低 台積電力推「由銅轉光」大聯盟

輝達（NVIDIA）宣布旗下首款以共同封裝光學（CPO）技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X，獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，輝達執行長黃仁勳更在美國消費電子展（CES 2026）開展前宣告今年開始出貨，宣告矽光子將成為未來資料中心與人工智慧（AI）運算傳輸架構，業界更將此視為AI伺服器進入由銅轉光的矽光子元年。

台美經濟對話月底登場 聚焦三大關鍵議題

新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將於元月底登場，在台美對等關稅談判底定後，外界關注此次官方交流，可能聚焦供應鏈合作...

我將列美匯率觀察名單 報告月底出爐…三指標二項不合格

美國財政部半年一次的匯率政策報告原定於去年底公布，惟因美國政府一度關門而延後。據了解，美國預計於本月底發布去年底應公布的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。