中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，雖低於今年，但在基期墊高下仍屬穩健水準。中經院表示，去年提前備貨與AI熱潮致使投資、出口大幅成長，帶動台灣經濟成長。儘管今年全球經濟面不確定風險仍高，但AI發展仍為產業轉型、生產力提升挹注成長動能。至於後續台美關稅如何牽動變化，學者認為，對台經濟還有三大利多。

在物價方面，中經院預估今年CPI年增率約1.64%；在對美順差維持高檔下，匯率可能小幅升值，全年平均約落在30.33元左右，較去年31.19元升值2.83%。

中經院院長連賢明指出，經濟成長動能主要仍來自AI相關產業需求持續擴張，加上近期關稅談判結果朝正向發展，整體對台灣並非利空。他說明，今年GDP成長率的預測並未納入最新關稅結果影響，但整體來看，AI仍是未來一年台灣最核心的經濟成長引擎，企業赴美投資並未排擠國內投資，在需求強勁帶動下，相關產能與資本支出「可能都會超過外界原先想像」。

針對外界關注對美投資是否影響台灣經濟動能，連賢明說明，以台積電（2330）為例，其近期法說會揭露的資本支出明顯高於市場預期，顯示AI需求強度超乎想像；即便加碼海外布局，台灣本地先進製程與產能擴建仍持續推進，不必過度解讀為投資外移。他認為，半導體建廠受限於法規、人力與技術條件，不可能短期內大量複製，美國建廠時程更長，結構性限制明確。

連賢明分析，近期關稅結果對經濟成長具加分效果，主要來自三個面向：一是關稅稅率由20%降至15%，讓台灣傳統產業首次能在相對公平條件下，與日、韓競爭美國市場；二是半導體相關關稅不確定性降低，有助科技業投資與市場信心；三是貿易協議納入雙向投資與技術合作，美方同意在五大信賴產業與台灣深化合作，對非半導體的新興產業與新創公司具有中長期助益。