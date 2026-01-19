台美拍板關稅協議 電電公會：布局美國推供應鏈韌性

快訊

中央社／ 台北19日電

台美關稅協議15日拍板，台灣電機電子工業同業公會今天上午聲明指出，公會對行政院談判團隊及政府相關部門在關稅談判期間的努力及辛勞與最後談判結果，表達正面肯定。

電電公會表示，將全力配合政府後續整體執行規劃與產業政策方向，推動產業強化供應鏈韌性與美國等區域投資生產布局工作。

台美對等關稅談判，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）。此外，台灣成為全球首個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

另外，台灣爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力，資本承諾包含台灣企業自主投資2500億美元，以及政府透過信用保證方式支持金融機構，提供最高2500億美元給予企業的融資額度。

台美雙方也促成高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

