卓榮泰對談判成果表達高度肯定 後續將持續以四大目標努力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國。行政院提供
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國。行政院提供

行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接由副院長鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國，他指出台美關稅後續仍有不少艱鉅工作要完成，談判團隊，將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全等四大目標為依歸，完成賴總統與國人所交付的責任。

卓榮泰指出，此次現場有許多來自各界的代表，自動自發在清晨趕到機場，向返國的談判團隊表達感謝，此次國人高度關注的台美關稅與貿易協議，談判過程相當艱辛。

鄭麗君與談判團隊已多次自美國返台，每一次其實都希望親自到場迎接，只是考量不希望讓副院長與談判代表承受過多時間與行程壓力，始終未對外張揚。但這一次，談判確實取得相當實質且具意義的進展與成果，因此特別前來表達支持與感謝。

卓榮泰也說，當然，後續仍有不少艱鉅工作要完成。鄭麗君副院長與楊珍妮政委及整個談判團隊，將持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全等四大目標為依歸，完成總統與國人所交付的責任。

卓榮泰也提到，今日行政院秘書長張惇涵也親自到機場空橋迎接談判團隊，現場亦有來自百工百業的多位理事長與產業代表，不約而同前來，向副院長與全體談判團隊表達最即時、最誠摯的感謝。

此外，卓榮泰也提到，行政院將舉行副院長與談判團隊返國的正式說明會，屆時將更完整、清楚地向國人說明整體談判過程、成果，以及後續的重要進展。

卓榮泰 桃園機場 鄭麗君

