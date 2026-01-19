劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種，將全面性檢討與策進；到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變。

立法院內政委員會今邀劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢，內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評，劉說，這樣範圍更廣泛，能讓立委了解全面的政策。

對於社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭質疑政策跳票，劉世芳指出，到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，且依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種。

劉世芳說，除了中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此他已經拜訪過桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。

針對藍白質疑內政部擅改專案報告標題，劉世芳解釋，內政部提出的，範圍更廣泛，以及中央、地方及公私協力團體碰到的狀況，用這樣的題目來報告，能讓所有立委瞭解全面的政策。

不過，本日召委、國民黨立委黃建賓在會議開始前對此表達不滿，黃建賓指出，內政部未經內政委員會同意，擅改專題報告名稱，非常不尊重立院，也代表不願意承擔政策疏失，他嚴正譴責，未來請中央部會務必尊重立院職權。

內政部報告中說明，政府設定2025年至2024年以「直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼」三大居住政策，8年達成支持100萬戶租屋家庭為整體目標；截至去年底，全國社宅合計22萬7483戶，直接興辦12萬2680戶，包租代管10萬4803戶，均依住宅法納入社會住宅體系。