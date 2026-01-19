快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種，將全面性檢討與策進；到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變。

立法院內政委員會今邀劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢，內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評，劉說，這樣範圍更廣泛，能讓立委了解全面的政策。

對於社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭質疑政策跳票，劉世芳指出，到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，且依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種。

劉世芳說，除了中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此他已經拜訪過桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。     

針對藍白質疑內政部擅改專案報告標題，劉世芳解釋，內政部提出的，範圍更廣泛，以及中央、地方及公私協力團體碰到的狀況，用這樣的題目來報告，能讓所有立委瞭解全面的政策。

不過，本日召委、國民黨立委黃建賓在會議開始前對此表達不滿，黃建賓指出，內政部未經內政委員會同意，擅改專題報告名稱，非常不尊重立院，也代表不願意承擔政策疏失，他嚴正譴責，未來請中央部會務必尊重立院職權。

內政部報告中說明，政府設定2025年至2024年以「直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼」三大居住政策，8年達成支持100萬戶租屋家庭為整體目標；截至去年底，全國社宅合計22萬7483戶，直接興辦12萬2680戶，包租代管10萬4803戶，均依住宅法納入社會住宅體系。

社會住宅

延伸閱讀

警局長今退休…新局長還沒來 蔣萬安證實劉世芳來電

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

相關新聞

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅...

川普再掀關稅戰 避險情緒升溫、金價再創高

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐盟八個國家加徵10%關稅，引發市場憂慮。避險情緒迅速升...

中經院估今年GDP逾4% 後續關稅三大利多待發酵

經濟動能維持強勁！中經院預估去年GDP成長率為7.43%，今年更是衝破4％，達到4.14%，雖低於今年，但在基期墊高下仍...

想讓AI運算更強、功耗卻更低 台積電力推「由銅轉光」大聯盟

輝達（NVIDIA）宣布旗下首款以共同封裝光學（CPO）技術打造的矽光子網路交換器Spectrum-X，獲甲骨文、Meta等兩大巨頭採用，輝達執行長黃仁勳更在美國消費電子展（CES 2026）開展前宣告今年開始出貨，宣告矽光子將成為未來資料中心與人工智慧（AI）運算傳輸架構，業界更將此視為AI伺服器進入由銅轉光的矽光子元年。

台美經濟對話月底登場 聚焦三大關鍵議題

新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將於元月底登場，在台美對等關稅談判底定後，外界關注此次官方交流，可能聚焦供應鏈合作...

我將列美匯率觀察名單 報告月底出爐…三指標二項不合格

美國財政部半年一次的匯率政策報告原定於去年底公布，惟因美國政府一度關門而延後。據了解，美國預計於本月底發布去年底應公布的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。