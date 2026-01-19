鄭麗君：關稅已完成總結會議 數周後簽署貿易協議完成最後一哩路

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接副院長鄭麗君及政委楊珍妮等一行凱旋歸國。行政院提供
行政院長卓榮泰19日赴桃園機場迎接副院長鄭麗君及政委楊珍妮等一行凱旋歸國。行政院提供

行政院副院長鄭麗君19日早晨返抵國門，她指出，此行在華府已完成總結會議，確認台灣在歷經九個月協商後，成功取得對等關稅15%、且不疊加的逆差國家中最優惠待遇，同時也取得未來美國232條款下，半導體及其衍生品可能關稅的最惠國待遇，屬於階段性重要成果。待數周後完成台美對等貿易協議簽署，兩項協議到位，即可完成最後一哩路，落實賴總統與卓院長交付的任務。

行政院長卓榮泰今日赴桃園機場迎接由鄭麗君及政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊回國。鄭麗君透露，自己是在飛機上才得知行政院長卓榮泰將親自接機，因院長事前交代同仁保密，讓她一路緊張得難以入睡。她表示，「院長公務繁忙卻仍親自到場，用行動為談判團隊加油打氣，讓她與所有同仁都深受感動。」

鄭麗君也特別感謝卓榮泰在整個談判過程中，對團隊給予高度支持與信任。她指出，每次赴華府談判，往往第一時間收到卓榮泰傳來關心是否平安抵達的訊息，並附上簡短卻有力的「加油」二字，成為團隊持續推進談判的重要後盾。

她強調，雖然自己與楊珍妮擔任談判團代表，但整個談判成果其實來自「整個政府的共同努力」。鄭麗君表示，從賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，到國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安與行政院秘書長張惇涵，過去九個月來召開無數次跨部會決策會議，擬定整體談判策略與方向，提供前線談判最堅實的支援。

鄭麗君指出，在談判期間，即便身處第一線，賴總統與院長卓榮泰始終無時差在台灣待命，她隨時可以回電請示、即時解決問題，這樣的體制運作，是談判能持續推進的重要關鍵。

針對談判成果，鄭麗君說明，此行在華府已完成總結會議，確認台灣在歷經九個月協商後，成功取得對等關稅15%、且不疊加的逆差國家中最優惠待遇，同時也取得未來美國232條款下，半導體及其衍生品可能關稅的最惠國待遇，屬於階段性重要成果。

此外，台灣也已先行與美國商務部簽署投資合作備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進行報告。鄭麗君表示，待數周後完成台美對等貿易協議簽署，兩項協議到位，即可完成最後一哩路，落實總統與院長交付的任務。

鄭麗君最後表示，此次與美國就供應鏈合作的磋商，讓團隊深刻感受到，台灣的努力、技術與產業實力，已成為全球不可或缺的關鍵力量。她強調，政府未來將持續擴大在台投資，深化產業根基，同時也支持企業進行有利的國際布局，讓台灣以更強健的實力與信心，走向世界。

