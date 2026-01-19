聽新聞
合併後首場旺年會1800桌！台新新光金拚一馬當先

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台新新光金控十七日舉辦合併後首場旺年會，董事長吳東亮（後排右四）與夫人彭雪芬（後排左四）出席。圖／台新新光金控提供
去年中才完成合併的台新新光金十七日在台北南港展覽館舉辦「二○二六企業旺年會」，這是台新金控新光金控合併後首度舉行的旺年會，現場逾一萬八千名員工席開一千八百多桌，台新新光金特別包下南港展覽館一樓及四樓同步視訊連線進行活動，規模是歷年同業新高。

員工摸彩總獎金達兩千五百萬元，中獎率高達七成以上。董事長吳東亮及夫人彭雪芬共同出席，並先後到四樓及一樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎。吳東亮表示，感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

吳東亮指出，台新新光金控在去年完成合併，成為國內第四大金控，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨也取得合併核准函。去年金控全年獲利三七三億元、ＥＰＳ一點九一元創新高。

今年旺年會的參與人數也創新高，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳肴，並邀請動力火車精采演唱。戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，讓員工沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。

此外，台新新光金員工組成表演聯隊登台演出，並邀請由新光人壽主辦逾廿年的「新光盃街舞大賽」冠軍隊伍到場表演，展現融合節奏與力量的精湛舞技。

壓軸則是由吳東亮與彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額三百萬元讓現場驚喜連連，為「台新新光金控旺年會」畫下美好句點。

台新新光金 旺年會 台新金控 新光金控 吳東亮 金控 動力火車 啦啦隊 味全龍 新光人壽

