聽新聞
0:00 / 0:00

外界預期 台灣續列美國匯率操縱觀察名單

聯合報／ 記者任珮云藍鈞達／台北報導

美國財政部半年一次的匯率政策報告即將出爐，據了解，因美國聯邦政府關門，原訂於去年十二月公布的報告預計延到本月底公布。依照美方認定匯率操縱國的三項標準，台灣在前兩項指標上雖踩紅線，而第三項「持續單邊干預匯市」可望安全過關，外界預期，台灣此次仍將續列「觀察名單」，暫不致被列為匯率操縱國。

這次數據統計期間是前年下半年及去年上半年的數據。台灣在「對美國商品貿易順差超過一五○億美元」、「經常帳順差對國內生產毛額（ＧＤＰ）占比逾百分之三」等兩項指標均超標；至於第三項「持續單邊干預匯市」，根據中央銀行公布的統計資料，前年下半年央行外匯市場呈現淨賣匯七十三點六億美元，去年上半年則轉為淨買匯一三二點五億美元，合計淨買匯約五十八點九億美元，並未出現「持續單邊干預」情況，且淨買匯金額也未達ＧＤＰ的百分之二、約一七五億美元，台灣在第三項指標上可望順利過關。

不過，隨著台美關稅協議完成，後續企業對外投資與資金調度勢將升溫，匯銀人士分析，資金外流壓力將明顯加大，也將考驗央行穩定匯率的政策立場。金融圈人士指出，美方在評估匯率政策時，除了檢視官方進場調節行為，也可能進一步觀察結構性資金流向變化，尤其是資金是否長期單向累積、形成匯率失衡風險。

統計顯示，台灣超額儲蓄規模近年明顯擴張。二○一九年約為二點二五兆元，至二○二五年預估已超過五點四二兆元，今年更可能突破六兆元大關，短短十年間成長逾一倍。金融圈人士解釋，台灣長年維持高額貿易順差，讓「超額儲蓄」持續累積，若資金無法有效轉化為投資或消費，便可能形成對匯率的長期壓力，也可能被美方視為匯率失衡的結構性因素。

美國 匯率 台灣 GDP 央行 外匯市場 台美關稅 儲蓄

延伸閱讀

台積大擴產引爆電力商機 中興電、亞力、錸德集團、東元等協力廠進補

若美國入侵格陵蘭 西班牙總理：普亭最開心

夜襲委內瑞拉後⋯川普創新名詞「唐羅主義」是什麼？美國背後盤算？

川普欲取格陵蘭 前白宮官員：可成為美領地或簽COFA

相關新聞

本周財經焦點

本周財經焦點

新台幣面臨貶值壓力！外匯存底 央行穩匯首道防線

台灣與美國的對等關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資規模高達五千億美元（約新台幣十五點八兆元），恐將衝擊匯市，中央銀行也被...

外界預期 台灣續列美國匯率操縱觀察名單

美國財政部半年一次的匯率政策報告即將出爐，據了解，因美國聯邦政府關門，原訂於去年十二月公布的報告預計延到本月底公布。依照...

3月14日起新制！郵局線上轉定存限百萬

中華郵政公告，自三月十四日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定期」單筆金額及每日／每月合併累加存款金額上限，從原先的...

合併後首場旺年會1800桌！台新新光金拚一馬當先

去年中才完成合併的台新新光金十七日在台北南港展覽館舉辦「二○二六企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年...

老宅延壽補助納建築立面光電 經部評估具商業誘因

國內光電推動阻礙重重，為擴大光電設置誘因，經濟部近期和內政部討論，擬針對BIPV（建築整合型太陽能）祭出補助。據透露，補...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。