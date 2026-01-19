外界預期 台灣續列美國匯率操縱觀察名單

美國財政部半年一次的匯率政策報告即將出爐，據了解，因美國聯邦政府關門，原訂於去年十二月公布的報告預計延到本月底公布。依照美方認定匯率操縱國的三項標準，台灣在前兩項指標上雖踩紅線，而第三項「持續單邊干預匯市」可望安全過關，外界預期，台灣此次仍將續列「觀察名單」，暫不致被列為匯率操縱國。

這次數據統計期間是前年下半年及去年上半年的數據。台灣在「對美國商品貿易順差超過一五○億美元」、「經常帳順差對國內生產毛額（ＧＤＰ）占比逾百分之三」等兩項指標均超標；至於第三項「持續單邊干預匯市」，根據中央銀行公布的統計資料，前年下半年央行在外匯市場呈現淨賣匯七十三點六億美元，去年上半年則轉為淨買匯一三二點五億美元，合計淨買匯約五十八點九億美元，並未出現「持續單邊干預」情況，且淨買匯金額也未達ＧＤＰ的百分之二、約一七五億美元，台灣在第三項指標上可望順利過關。

不過，隨著台美關稅協議完成，後續企業對外投資與資金調度勢將升溫，匯銀人士分析，資金外流壓力將明顯加大，也將考驗央行穩定匯率的政策立場。金融圈人士指出，美方在評估匯率政策時，除了檢視官方進場調節行為，也可能進一步觀察結構性資金流向變化，尤其是資金是否長期單向累積、形成匯率失衡風險。

統計顯示，台灣超額儲蓄規模近年明顯擴張。二○一九年約為二點二五兆元，至二○二五年預估已超過五點四二兆元，今年更可能突破六兆元大關，短短十年間成長逾一倍。金融圈人士解釋，台灣長年維持高額貿易順差，讓「超額儲蓄」持續累積，若資金無法有效轉化為投資或消費，便可能形成對匯率的長期壓力，也可能被美方視為匯率失衡的結構性因素。