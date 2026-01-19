聽新聞
新台幣面臨貶值壓力！外匯存底 央行穩匯首道防線

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台灣承諾對美投資五千億美元，恐對新台幣造成貶值壓力，中央銀行穩定匯率的任務將更加吃重。圖／聯合報系資料照片
台灣承諾對美投資五千億美元，恐對新台幣造成貶值壓力，中央銀行穩定匯率的任務將更加吃重。圖／聯合報系資料照片

台灣與美國的對等關稅協議正式落地，台灣承諾對美投資規模高達五千億美元（約新台幣十五點八兆元），恐將衝擊匯市，中央銀行也被推上第一線，金融圈人士指出，外匯存底將成為因應資金大規模匯出潮的首道防線。

對此，財經高層官員說，台灣民間資金充裕，相關投資也可以從企業海外美元存款及發行美元債券等方式籌資因應，不一定會影響新台幣匯率

央行統計，去年十二月外匯存底為六○二五億美元，全球居第四位。

金融圈人士指出，不論是企業直接投資，或透過政府擔保的金融機構融資後再投資美國，最終都會在匯市形成「賣出台幣、買入美元」的實質需求。若資金集中於短時間內匯出，新台幣匯率將面臨明顯貶值壓力，央行勢必得透過外匯存底進場調節，避免匯率波動過大影響金融穩定。

由於台美關稅協議內容並未如韓美的協議，設下年度外匯流出兩百億美元的上限。金融圈人士認為，在未設限的情況下，若企業投資時程集中，單一年內出現數百億、甚至上千億美元的資金需求並非不可能，這將使央行的匯率穩定任務更加吃重。

對新台幣後市，富邦金控分析，匯率將同時受到投資資金外流與出口、外資動向等多股力量拉扯。尤其在資金匯出需求升高的情境下，新台幣確實存在偏貶壓力，央行是否進場調節，時間點怎麼考慮，將是市場關注的重要變數。

根據統計，去年日本及南韓完成對美關稅協議後，匯率都出現百分之三到五的貶值幅度，直到日前美國財政部長貝森特表示「韓元貶值過大」後才出現變化。匯銀主管表示，顯示美國對於貿易夥伴貶值支持出口產業的做法還是相當關注。南韓財政部長具潤哲上周則說，對美三千五百億美元的投資計畫，因韓元匯率疲弱，為避免美元流出壓力，恐怕無法順利啟動。

金融圈人士說，央行未來面臨兩難。一方面，對美投資勢必帶動資金外流，形成新台幣貶值壓力；另一方面，美方對匯率政策高度關注，並不樂見新台幣明顯走貶。在雙重壓力下，央行只能透過外匯存底調節，在穩定匯率與順應資金流動之間「走鋼索」。

央行則重申，將持續關注外匯市場供需與資金進出情形，若新台幣出現過度波動，將依職責採取必要措施，確保匯市秩序與金融穩定，此外，美財政部跟央行去年簽訂的匯率聯合聲明，也已經說明了雙方對匯率政策的共識。

