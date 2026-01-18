菲台商總會交接 謝佳蓁推「台灣連結」注入新活力

快訊

中央社／ 馬尼拉18日專電

菲律賓台商總會今晚舉行新屆總會長暨監事長交接典禮，新任會長謝佳蓁表示，她將以Taiwan Link為任內核心主軸，強化台商彼此連結、推動世代傳承與青年參與，為台商總會注入新活力。

台商第二代謝佳蓁今天接任菲律賓台商總會第45、46屆總會長，監事長和秘書長分別由黃得富和林南宏出任；菲律賓台商總會青商會長則由謝喬安接任。

新屆商會以「承先啟後、改革創新」為主軸，盼促台商組織薪火相傳、邁向新階段發展，由中華民國駐菲律賓代表周民淦、總統府國策顧問林凱民監交、僑務委員會委員長徐佳青見證。

交接典禮冠蓋雲集，與會者包括立法委員邱志偉、鍾佳濱、洪孟楷；菲方則有內閣官員、國會議員、眾議院秘書長葛若菲（Cheloy Velicaria-Garafil）出席，另有馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）、菲律賓工商總會（PCCI）、亞洲台商總會及多國台商會代表到場祝賀。

交接儀式前，謝佳蓁率先啟動Taiwan Link計畫，即「台灣連結」，透過團體互動活動，促進現場人士彼此認識，包括協助自海外來菲參與典禮的台商，與菲律賓在地台商建立聯繫、交換聯絡方式，為後續合作鋪路。

謝佳蓁致詞時表示，未來兩年任期將以Taiwan Link作為核心主軸，希望透過台商總會的平台，串聯在菲律賓打拚的台灣人、台商，以及對台灣友好的各界人士，擴大人際網絡，強化互助機制，協助台商在當地發展事業，也為有意來菲投資、創業的台灣企業提供支持。

針對台菲經貿合作，謝佳蓁也表示將全力支持台灣政府參與「呂宋經濟走廊」政策，菲律賓台商總會願意成為政府推動相關布局的重要後盾，「只要政府有需要支援，我們一定全力以赴。」

菲律賓台商總會成立近半世紀，新屆幹部多數未滿50歲。謝佳蓁表示，這象徵將注入新活力，未來將加強與菲律賓僑社的連結與合作，推動更多跨領域、跨世代交流，舉辦符合新時代需求的商會活動，實踐「承先啟後、改革創新」的目標。

徐佳青致詞時指出，這次交接是菲律賓台商總會自1980年成立以來的重要里程碑，新任總會長為僑界第2代，象徵世代傳承與新力量的加入。

她代表中華民國政府，感謝海外台商長期在第一線投入民間外交，於國家面臨挑戰時出錢出力，展現台灣力量。

謝佳蓁於1984年隨父親、菲律賓台商總會名譽總會長謝世英來到菲律賓，至今已逾40年，從小在菲律賓成長、受教育，能以菲語、英語、台語與華語溝通，對菲律賓社會與僑界有深厚情感，且能與菲律賓主流社會順暢溝通。

台商 菲律賓 馬尼拉 創業

