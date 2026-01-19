快訊

火雲邪神成絕響！梁小龍拒合作周星馳合作原因曝「一生未解恩怨」

川普對歐關稅施壓…欲強取格陵蘭 歐盟反彈誓言護主權

115學測最後一天！數B、社會科登場 應考注意事項一次看

台灣超額儲蓄衝6兆元 成匯率評估隱憂

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美國財政部將於月底發在匯率報告，台灣在匯率干預並未踩紅線，並未出現「持續單邊干預匯市，且淨買匯金額超過GDP的2%」。然而，金融界普遍認為，真正的挑戰在於結構性問題未解，如何有效降低超額儲蓄、活絡內需，將是台灣避免長期匯率爭議的關鍵課題，預估今年台灣超額儲蓄將突破新台幣6兆元。

依照美國財政部的標準，若以台灣2025年名目GDP估算，央行淨買匯須超過約175億美元才會踩到紅線，顯示在匯市操作層面，台灣短期內仍相對安全。

據統計，台灣在2024年已經成為全球第六大NIIP國家（淨債權人），金額達1.56兆美元。前六大NIIP國家依次為日本3.6兆美元、德國3.59兆美元、中國大陸3.1兆美元，香港1.9兆美元，挪威1.65兆美元。NIIP金額高的國家代表有較高的超額儲蓄。

以德國為例，德國政府選擇擴大公共投資，強化基礎建設、數位轉型等去化管道，同時支撐經濟成長。

德國 美國 財政

延伸閱讀

妹子中200萬發票卻漏做一動作「錢飛了」 百萬人朝聖：功德無量

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德智庫：目的分化歐洲

陸去年GDP 有望保五

桌球／郭冠宏橫掃第7種子德國好手 晉WTT球星挑戰賽16強

相關新聞

我將列美匯率觀察名單 報告月底出爐…三指標二項不合格

美國財政部半年一次的匯率政策報告原定於去年底公布，惟因美國政府一度關門而延後。據了解，美國預計於本月底發布去年底應公布的...

台美經濟對話月底登場 聚焦三大關鍵議題

新一輪台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將於元月底登場，在台美對等關稅談判底定後，外界關注此次官方交流，可能聚焦供應鏈合作...

台灣超額儲蓄衝6兆元 成匯率評估隱憂

美國財政部將於月底發在匯率報告，台灣在匯率干預並未踩紅線，並未出現「持續單邊干預匯市，且淨買匯金額超過GDP的2%」。然...

外界預期 台灣續列美匯率操縱觀察名單

美國財政部半年一次的匯率政策報告即將出爐，據了解，因美國聯邦政府關門，原訂於去年十二月公布的報告預計延到本月底公布。依照...

老宅延壽補助納建築立面光電 經部評估具商業誘因

國內光電推動阻礙重重，為擴大光電設置誘因，經濟部近期和內政部討論，擬針對BIPV（建築整合型太陽能）祭出補助。據透露，補...

高階核廢選址草案設「回頭機制」 公投範圍擬縮小

核廢有解是台灣能否使用核能三原則之一，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。