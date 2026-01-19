台灣超額儲蓄衝6兆元 成匯率評估隱憂
美國財政部將於月底發在匯率報告，台灣在匯率干預並未踩紅線，並未出現「持續單邊干預匯市，且淨買匯金額超過GDP的2%」。然而，金融界普遍認為，真正的挑戰在於結構性問題未解，如何有效降低超額儲蓄、活絡內需，將是台灣避免長期匯率爭議的關鍵課題，預估今年台灣超額儲蓄將突破新台幣6兆元。
依照美國財政部的標準，若以台灣2025年名目GDP估算，央行淨買匯須超過約175億美元才會踩到紅線，顯示在匯市操作層面，台灣短期內仍相對安全。
據統計，台灣在2024年已經成為全球第六大NIIP國家（淨債權人），金額達1.56兆美元。前六大NIIP國家依次為日本3.6兆美元、德國3.59兆美元、中國大陸3.1兆美元，香港1.9兆美元，挪威1.65兆美元。NIIP金額高的國家代表有較高的超額儲蓄。
以德國為例，德國政府選擇擴大公共投資，強化基礎建設、數位轉型等去化管道，同時支撐經濟成長。
