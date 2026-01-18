快訊

李偉文／多少錢才能安享天年？4個理由不用煩惱退休金不夠

日本廁所驚見「衛福部禁菸標語」 台灣遊客笑翻：一秒回國

森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢

財報季開跑 注意未來一周美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）官員談話：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法，以及最高法院對理事庫克（Lisa Cook）的判決結果。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括2025年第3季國內生產毛額（GDP）終值；1月密西根大學消費者信心、S&P全球採購經理人指數（PMI）；11月核心個人消費支出（PCE）、營建許可等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括英特爾、Netflix、P&G、3M、奇異航太、聯合航空、嬌生、亞培、直覺手術等31家。

財報季開跑。富蘭克林投顧指出，彭博資訊統計，到1月15日為止，已有5.4%的S&P 500企業公布財報，66.6%營收優於預期，平均成長7.41%；92.5% 的獲利優於預期，平均成長17.6%。

雖然市場仍擔憂AI泡沫風險，但富蘭克林投顧認為，AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，只是漲勢可能更顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

富蘭克林投顧 財報 關稅

延伸閱讀

2025年農產品出口值較前年少近10% 出口商：匯率調升、市場購買力下降

川普因格陵蘭對8國加徵關稅 德智庫：目的分化歐洲

歐洲擬喊卡與美15%關稅協議！專家：中國回應川普方式可能成歐洲榜樣

歐盟與南方共同市場簽自由貿易協議 反對關稅與孤立

相關新聞

老宅延壽補助納建築立面光電 經部評估具商業誘因

國內光電推動阻礙重重，為擴大光電設置誘因，經濟部近期和內政部討論，擬針對BIPV（建築整合型太陽能）祭出補助。據透露，補...

高階核廢選址草案設「回頭機制」 公投範圍擬縮小

核廢有解是台灣能否使用核能三原則之一，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以...

本周台股／雙利多助攻台股多頭 財報驗證成行情關鍵

台美關稅底定，加上台積電法說釋出優於預期的財測，雙利多齊發之下，台股多頭氣勢再度升溫。上周加權指數不僅一舉站穩3萬1000點之上，周五收3萬1408點，刷新歷史新高紀錄，市場資金明顯回流權值與AI供應鏈。 回顧上周盤勢，在權值龍頭股價大漲帶動下，周五加權指數單日勁揚近600點，成交金額放大至8000億元以上，顯示資金並非僅止於短線追價，而是在不確定性消除後，重新對台股基本面進行定價。周線連四紅，法人買盤亦明顯回補，成為推升指數的重要力量。

ETF募集之亂再起：營業員昧著良心賣產品、市場浮3問題

今年1月台灣ETF（指數型股票基金）市場出現密集公開募集（IPO）現象，多檔新ETF短時間內接連上架，表面上反映ETF熱度不減，實際上卻讓銀行、券商等銷售通路承受沉重壓力，券商營業員私下直言，通路端的責任額與考核制度不合理，造成營業員「昧著良心賣產品」。

全台爆土方之亂 圖解6都量能排名 卡在3大問題

全台近幾個月爆發「土方之亂」，引爆點是高雄去年8月發生「美濃大峽谷」等盜挖農地填埋營建廢棄物案件，高市府去年9月加嚴廢土流向管制，中央也實施新制，要求載運土方車輛一律加裝GPS、改用電子聯單，杜絕營建廢棄物夾雜土方被亂倒。

台美關稅協議敲定後 財政風險浮現

台美關稅協議出爐，就談判成果而言，對等關稅降至15%且不疊加，與日、韓站上相同水準，成功爭取半導體最優惠待遇，無疑為台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。