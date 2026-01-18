高階核廢選址草案設「回頭機制」 公投範圍擬縮小

快訊

中央社／ 台北18日電

核廢有解是台灣能否使用核能三原則之一，經濟部正研擬「高階核廢料選址條例」草案，將設計「回頭機制」，並研議縮小公投範圍，以突破過去低階核廢料選址因地方政府拒辦公投而停擺的困境。

核廢料分為高、低放射性廢棄物，前者指的是用過的燃料棒，其餘歸類為低放射性廢棄物。目前國內僅低放射性廢棄物有最終處置設施場址設置條例，高放選址則尚無法源，正由經濟部放射性廢棄物處置專案辦公室著手研擬中。

多個環團已在去年7月推出民間版「高放射性廢棄物選址暨處置條例」草案，研擬設計選址4大階段，包括政策形成、潛在候選場址、建議候選場址、最終處置場址，並強調資訊公開。另首創「雙向學習暨溝通平台會議」機制，取得居民知情、同意；優先考量地方自願，設有高達新台幣100億元獎勵金。

業內人士指出，從低放選址推動經驗來看，儘管當初選址小組已選出台東達仁鄉、金門烏坵鄉兩處，但均在金門縣拒絕公投、台東縣沒有地方公投自治條例下而停擺，顯示公投卡關，回頭機制設計細節是關鍵。

另一方面，現行公投法只區分全國性、各直轄市及縣市公投，台電內部曾提議縮小公投範圍，例如改以鄉鎮為範圍投票。

經濟部原先預計去年底可將高放選址條例草案送行政院會，據透露，目前仍在進行跨機關協商，以致進度有所延遲；至於草案研擬方向，確實有考慮低放問題，因此設計回頭機制，並研議縮小公投範圍，以強化選址可行性。

依照台電「用過核子燃料最終處置計畫書」，全程工作有5階段，目前正在第2階段「候選場址評選與核定」，必須在2028年前完成，接著依序進行「場址詳細調查與試驗」、「處置場設計與安全分析評估」，最終在2055年完成處置場建造。

