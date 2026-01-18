快訊

苗縣公園、學校解編變住宅 首波頭份10餘公頃公辦市地重劃

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣都市計畫公共設施用地解編，縣府首波擇定竹南頭份整體開發範圍二，推動公辦市地重劃。本報資料照片
苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討，第一波市地重劃計畫書內政部核定3案都在頭份市，面積10.88公頃，50年未徵收的原學校、公園等預定用地解編，公辦市地重劃整體開發住宅區等，預計明年底完工點交土地。

苗栗縣政府盤點檢討未取得都市計畫公共設施保留地，內政部最近核定首波頭份市3處、10.88公頃公辦市地重劃計畫書，縣府辦理公告，即日至2月13日，民眾可至縣府地政處重劃科、頭份市公所及頭份地政地政事務所閱覽公告及有關圖冊，2月2日上午10點、下午2點在建國成功活動中心，2月5日上午10點在頭份社區發展協會，分別舉辦土地所有權人說明會。

地政處指出，3案周邊都已高度發展，公設保留地經檢討，並徵詢主管機關無使用需求後，公辦市地重劃市可以將原畸零不整，或未面臨道路土地交換分合，增加土地價值。此外，重劃後民眾取得可建築用地，以維土地所有權人權益，規畫配置公共設施，新建4座多元化公園，提升公共設施服務水準及居住環境品質。

其中，第一案整體開發範圍二原「文中1」、「公2」、「公兒15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，變更部分為住宅區、廣場及道路用地，維持部分公園兼兒童遊樂場用地。

第二案整開四原「公11」，在中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，經檢討變更部分為住宅區、灌溉設施專用區、道路用地，及維持部分公園用地

第三案整開五原「文高2」，在中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，變更部分為住宅區、道路用地及公園用地。

苗縣公園、學校解編變住宅 首波頭份10餘公頃公辦市地重劃

苗栗縣公共設施用地專案通盤檢討，第一波市地重劃計畫書內政部核定3案都在頭份市，面積10.88公頃，50年未徵收的原學校、...

