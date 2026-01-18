聽新聞
台股3萬點還能買ETF？專家：小心高配息、無腦買迷思
台股在今年開市後站上三萬點整數關卡，創下歷史新高，不少不敢在高檔搶進股票的投資人轉而擁抱ＥＴＦ（指數型股票基金）。不過，投信法人提醒，指數來到高檔後，ＥＴＦ投資並非「照買就好」，投資人反而更需要先釐清幾個容易被忽略的關鍵問題，否則可能在行情轉折時，才發現風險早已悄悄累積。
投信法人指出，第一個需要注意的是配息型ＥＴＦ的「高配息錯覺」。過去兩年台股表現強勁，不少被動式配息ＥＴＦ在資本利得挹注下，配息率顯得相當亮眼，讓投資人誤以為高配息已成常態。但實際上，這類配息表現與市場多頭密切相關，當台股未來上攻力道趨緩，配息型ＥＴＦ勢必回歸較為正常的水準。
第二個容易被忽略的重點，則是主動式ＥＴＦ對經理人選股能力的高度依賴。
法人表示，過去不少投資人對ＥＴＦ的認知，仍停留在「買了就跟著大盤走」，但隨著主動式台股ＥＴＦ逐漸成為市場主流之一，其本質已更接近「基金操作邏輯」，績效好壞高度取決於經理人的產業判斷、選股能力與風險控管。投資人若仍以被動ＥＴＦ的心態看待主動式產品，反而容易低估人為判斷的重要性。
在釐清上述風險後，投信法人認為，台股站上三萬點後，ＥＴＦ投資更適合採取「接觸面拉大、策略分工」的方式來因應。被動式台股ＥＴＦ可作為掌握整體產業趨勢的核心配置。主動式台股ＥＴＦ則可扮演擴大利潤來源的角色。
群益台灣精選高息ＥＴＦ經理人謝明志指出，像高股息ＥＴＦ選擇上，不應只看配息率，更需理解指數編制與選股邏輯，才能避免在市場環境轉變時承受不必要的波動。
法人指出，台股站上三萬點後，ＥＴＦ不再只是「省事的替代方案」，而是一項需要策略與認知同步升級的投資工具。
