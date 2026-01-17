新聞眼／配套周全 才有執法底氣

這波土方之亂造成全台不少工地停工，正受政府打房的建商自然跳腳，日前已集結向行政院陳情要求延後土方流向管制新制；今年明年都是選舉年，賴政府能否「擇善固執」，值得觀察。至於新制是否真的良善，行政院也要專業審酌、細緻規畫配套，才不致好心做了壞事。

聯合報前年底專題報導「國在山河廢」現象，指出高房價的背後，竟是以營建土石及廢棄物毒害國土為代價；去年八月高雄被踢爆多起營建廢棄物違法亂倒案件，讓土方之亂再度浮上檯面。

去年初，行政院就面對問題找跨部會研商解方，關鍵的是找尋土方去化管道，但盤點了一年多，終究無法處理土方之亂。原因是土資場被視為鄰避設施，勢必引來附近居民激烈陳抗，功敗垂成例子多不勝數；想找最終處置場，一來國土計畫裡不曾未雨綢繆，二來中央認為這是地方自治事項，多一事不如少一事，每次出狀況都以「全面盤點」敷衍了事。

就像最近的廚餘之亂，或不時出現的垃圾危機一樣，各地焚化爐老舊、量能不足早就不是新聞，中央也向來認為是地方事務袖手旁觀，等到垃圾去化不了、堆到臭不可聞時，才想起中央有調度之責。這回在業者反彈下，行政院又拋出未來有一點五億立方的土方胃納量，因無細項，真假難辨。

這次實施土方全流管制新制，關鍵在運送車輛須全面加裝ＧＰＳ和紙本聯單改用電子聯單，業界反彈、要求延後實施都是假議題，其實裝ＧＰＳ的車輛占比已不低，而是電子聯單讓中段的土資場這一關不再能「繞場」作假，必須認真分類才能合法營運。這踩到建商、清運和土資場業者的痛點，導致價格暴增，業者集體觀望。

不過，業界也提出新制可能的窒礙難行之處，行政院必須在杜絕非法與務實可行之間找到平衡點，配套周全，才有執法底氣。