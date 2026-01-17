土方之亂／高捷黃線 海量廢土恐無處填

土方之亂波及公共工程，行政院盤點台北港及高雄南星計畫填海工程，緩解土方去化壓力，但以高雄為例，高雄捷運黃線已動工，至少產生五百萬立方公尺土方，另有其他公共工程、大型聯開案等大量土方需去化，高市府最終處置方案為高雄港填方區，但今年才展開環評，恐緩不濟急，高雄經驗也是各地公共工程土方去化窘境的縮影。

國土署提出擴增去化處理量能措施，南部以高雄市府的南星計畫暫置區為主，預計二○二九年由高雄港填方區接手，但南星暫置區以公共工程土方為主，若收納非公共工程土方，不僅管理費提高，必須經土資場等處理後才能運往暫置區，成本大幅增加。

高雄不動產開發公會理事長柯俊吉說，公共工程土方運往南星計畫區，每立方收二百四十元管理費，非公共工程土方土資場處理費就要一千六百多元，加上管理費四百五十元，成本約是公共工程十倍。

南星計畫區暫置場去年十一月七日起收取土方，緩解大型公共工程土方去化問題，但僅為暫置區，最終處置方案寄望未來的高雄港填方區，可容納逾三千萬立方公尺土石，計畫今年才進入環評程序，何時能通過，沒人能打包票。

業者質疑，高捷黃線已動工，全線均地下化，至少會產生五百萬立方公尺土方，何況還有許多重要公共工程、大型聯開案等，未來這些土方運去哪？

柯俊吉認為，營建土石方不能視為洪水猛獸，應屬再生能源，若制度建立好，從產源端直接到最終棄置場，不用經過土資場處理增加成本，另外，農地也應該開放回填才能永久解決。

高雄市工務局正工程司鄭弘文說，南星計畫港區以收公共工程土方為主，暫置空間尚有餘裕，非公共工程土方合法申請，多少量都能收，近日已陸續有土資場運送土方進場。