去年外銷訂單確定創新高 有機會挑戰7,500億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將於20日發布12月及2025年全年外銷訂單金額統計。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
經濟部將於20日發布12月及2025年全年外銷訂單金額統計。在AI需求強勁帶動下，經濟部保守預估，2025年全年外銷訂單預估為7,387億美元至7,407億美元，已確定將創歷年新高紀錄，年增約逾二成五；並且有機會挑戰7,500億美元。

經濟部預估12月外銷訂單金額為720億美元至740億美元，12月仍有可能再創歷年單月新高，並呈連續11個月正成長走勢，年增預估36.1%至39.8%。至於第4季預估接單2,143億美元至2,163億美元，季增逾一成，季年增預估達34%。

根據經濟部發布11月外銷訂單金額為729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，創2021年5月以來最大增幅。2026年1~11月接單達6,666.5億美元，創歷年同期新高，年增24.2%。

近一年外銷訂單概況
官員說，11月外銷訂單表現超乎預期，主要是先前廠商有反應第4季會有伺服器、晶片等有新舊產品之交替，預估要到12月才會量產，但因為接單提前，因此11月伺服器、晶片接單爆量。

根據經濟部最新廠商調查指出，預期12月接單金額較11月增加家數占16.2%，持平者占58%，而減少者占25.9%；按接單金額計算的動向指數為50.5，預期12月整體外銷訂單金額較11月增加，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為50.1、52.6及50.8。

經濟部官員分析，這股AI需求動能仍會延續至2026年，惟2025年基期已高，預期2026年接單續呈正成長，但漲幅不會那麼大。2026年希望傳產貨品接單能回溫，中國大陸反內卷措施能見成效，使我國傳產接單順利轉為正成長。

經濟部預估，2025年全年外銷訂單預估為7,387億美元至7,407億美元，年增約逾二成五。官員說，若廠商接新產品訂單愈多，愈有可能推升訂單成長率，全年接單上看7,500億元。

AI需求強勁，主要反映在我國兩大接單貨品。一是11月資訊通信產品接單268.0億美元，創歷年單月新高，月增18.7%，年增69.4%，創2021年3月以來最大增幅，主因伺服器、網通產品接單強勁成長。

另一是11月電子產品接單282.3億美元，創歷年同月新高、單月第二高；月減0.6%，年增47.9%，主因IC製造、記憶體、晶片通路等接單成長。

