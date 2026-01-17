快訊

加油要快！下周國內油價大漲 汽油每公升調漲0.8元、柴油0.9元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
受國際油價上漲影響，國內油價下周一（19日）0時起，汽油每公升調漲0.8元、柴油每公升調漲0.9元，民眾想省小錢，在調漲前，趕快去加油。本報資料照片
受到國際油價上升影響，國內油價跟著大漲，下周一（19日）0時起，汽油每公升調漲0.8元、柴油每公升調漲0.9元，民眾想省小錢，在調漲前，趕快去加油。

下周一調漲後的油價，92無鉛汽油每公升是27.2元、95無鉛汽油28.7元、98無鉛汽油30.7元，超級無鉛柴油是25.7元。不過，油價仍須以中油公司公告為準。

國內油價在已連兩周調降後，因國際油價攀高影響，國內油價跟著大漲，下周一起，汽油每公升調漲0.8元、柴油每公升調漲0.9元，是近數月以來，漲幅最大。

彰化市賴姓駕駛人說，這幾個月的油價，漲跌都不過在0.5元以內，感覺不明顯，都未特別去注意，以汽油漲到0.8元，加個50公升，相差就40元，就可以吃一顆平價肉圓，會趕去加油。

