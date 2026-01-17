彰化漁港啟動ROT暨BOT招商 打造海洋休閒與能源運維新核心

彰化漁港去年6月開港，彰化縣政府為快速漁港轉型升級，正公告啟動「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」，以港區南側能源專用區超過5公面積公頃用地，引進民間投資團隊，共同打造結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能的複合式漁港核心區。

彰化漁民盼了33年的彰化漁港，位於彰濱產業園區鹿港區西北角，面積約50公頃，是彰化縣唯一的免候潮港，開港後現有160漁筏泊位，縣府並斥資3.35億啟動南北護岸工程，工程預計2027年下半年竣工，將能提升港區防災功能，也確保漁船停泊及作業更為安全，並可增加泊位；彰化漁港南側則有能源專用區，設有運維碼頭。

彰化縣政府為提升港區整體服務機能與觀光休閒價值，正辦理公告啟動彰化漁港ROT暨BOT案，以現有彰化漁港能源專用區超過5公頃以上面積，規劃擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓及船舶維修保養中心，整合運維碼頭維護管理、離岸風電運維廠商運補倉儲與公共服務機能。

由於彰化漁港位處中部沿海核心漁港，可串聯周邊觀光與產業資源，因此此案同時導入休閒海域及周邊附屬設施開發，發展海洋休憩、觀光遊憩、特色餐飲、展售空間及相關商業服務，創造穩定人流與多元收益來源，提升投資效益。

彰化縣政府表示，彰化外海風力發電占全國外海風力發電60%，彰化漁港能源專用區域運維碼頭已完成5座浮動碼頭10席泊位，為中部重要海岸節點，腹地條件良好，具備發展海洋休閒與港區複合開發的潛力。

縣府表示，此案採民間參與公共建設方式辦理，民間投資人可依營運規劃取得合理經營年期最長50年，並享有長期穩定經營5公頃以上空間，有效降低投資風險，提升整體投資吸引力。