企業加碼+政府信保 我投資美5,000億美元

歷經九個月的關稅談判，台美雙方昨（16）日共同宣布確認多項共識，並簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣四大談判目標順利達陣，包含對等關稅稅率降至15％，且稅率不疊加等。

此外將以「台灣模式」由企業自主對美投資2,500億美元，另政府信用保證最高2,500億美元，合計對美投資達5,000億美元。

台美關稅協議重點

行政院副院長鄭麗君14日率團赴美磋商，完成總結會議，昨日在美國召開記者會。她表示，台灣智庫推估，與去年4月的32％稅率相比，調降關稅對台灣產業出口、就業及國內生產毛額（GDP）成長衝擊，減緩達八成；稅率調降後，將提升工具機、手工具等傳產競爭力。

台灣在關稅談判設定的四大目標，包括對等關稅調降為15%且不疊加最惠國（MFN）稅率、半導體及其衍生品等232條款關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係，皆在此次談判順利達陣。

鄭麗君表示，談判以來最大挑戰在於，台灣是美國第六大貿易逆差國，也是半導體重要製造國，雙方就此協商，最終爭取到台灣對等關稅降至15％且不疊加，比照美國給予歐盟、日、韓等國的計算方式，也是美國逆差國中最低稅率；另也向美方爭取超過1,000項貨品豁免關稅。

美國在去年4月「解放日」對台祭出32％的高額對等關稅，震撼產業界，隨後在8月對等關稅開徵之際，台灣實際課徵稅率降至20％，雖顯著下降，但高於日、韓等對手國，在歷經多輪協商後，稅率成功降至15％，同步爭取到232條款全面最優惠待遇。

在投資方面，鄭麗君表示，將以「台灣模式」協助產業進入美國供應鏈，台灣同意以兩類性質不同的資本承諾，投資美國。

第一類是由台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

第二類是台灣政府以信用保證方式，支持金融機構提供以2,500億美元為「上限」的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等，且並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制。

美國商務部長盧特尼克表示，台灣承諾的2,500億美元直接投資，包含台積電去年承諾的1,000億美元。雖然美國商務部聲明未特別提及台積電，但官員透露，台積電與其他公司將引領落實2,500億美元的投資計畫。

知情人士指出，台積電預想再蓋至少四座晶圓廠，額外需要約1,000億美元的資本。

由於川普政府仍讓晶片與電子產品豁免於對等關稅，紐時指出，台灣僅有一小部分的出口額會遭課徵對等關稅，包括塑膠、紡織及農產品。