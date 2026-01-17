台承諾投資額…占GDP逾五成 日本負擔僅12%、南韓18%

經濟日報／ 編譯周辰陽簡國帆／綜合外電
台美達成貿易協議，對等關稅與日韓相同，差異在於投資金額與細項規畫。美聯社
台美達成貿易協議，對等關稅與日韓相同，差異在於投資金額與細項規畫。美聯社

台美達成貿易協議，對等關稅與日韓相同，差異在於投資金額與細項規畫，台灣承諾直接投資額與授信額度共5,000億美元，低於日本的5,500億美元、高於南韓的3,500億美元，但以承諾金額占國內生產毛額（GDP）看，台灣56.8%最高，遠高於日韓的不到20%。

相較於美日與美韓貿易協議都是由白宮發布，台美貿易協議是由美國商務部公開。台日韓對等關稅稅率都是15%且不疊加，汽車零組件與藥品的232條款國安關稅稅率也都是最高15%，未來美國對晶片課徵232條款國安關稅，也能「不劣於他國」。出口重視汽車與鋼鐵的日韓，都爭取到輸美汽車稅率降至15%，鋼鋁關稅卻難以豁免。

台日韓關稅協議比較
台日韓關稅協議比較

以晶片為出口大宗的台灣，除了汽車零組件等輸美產品稅率降至15%，還爭取到晶片國安關稅能有免稅配額，只是與美國晶片產能掛鉤。

投資方面，以承諾金額看，若根據國際貨幣基金（IMF）2025年對台日韓經濟規模的估算，台灣的5,000億美元相當於GDP的56.8%，日本為12.8%，南韓是18.8%。

整體比較台日韓的投資安排，可看出三國關注焦點及美國對三國要求的不同。日本首重調降汽車關稅，南韓顧慮匯率風險，台灣聚焦晶片國安關稅。從美國觀點看，可看出美國希望日本「出錢」，南韓「出力」協助重建造船業，台灣「出力」提振晶片業。

日本承諾投資5,500億美元，包含金融機構出資、貸款及貸款擔保，投資項目由美國主導，包括半導體、製藥、金屬、關鍵礦產、造船、能源及人工智慧（AI）和量子運算，並承諾採購美國農產品、能源及稻米，也承認美國汽車安全標準。

南韓承諾投資3,500億美元，包括投資造船業1,500億美元及2,000億美元額外投資，並承諾減少食品和農產品貿易的非關稅壁壘、促進跨境數據流通等。

台灣則是半導體與科技企業承諾進行2,500億美元直接投資，用於先進半導體、能源、人工智慧（AI）生產及創新能力，另以至少2,500億美元的信用擔保，促進企業投資，並協助美國打造產業園區，但對美國採購的承諾較少。

美國商務部 關稅

延伸閱讀

大陸AI開發者直言難超美國 揭最大瓶頸：H200晶片銷陸影響不大

【重磅快評】對美談判日韓護產業，台灣靠產業救政權

台美關稅拍板 台灣機械公會：迎來外銷重大利多、盼政府關注匯率問題

帶動競爭優勢！台美達成貿易協議 12類傳統產業受惠最多

相關新聞

企業加碼+政府信保 我投資美5,000億美元

歷經九個月的關稅談判，台美雙方昨（16）日共同宣布確認多項共識，並簽署投資合作備忘錄（MOU），台灣四大談判目標順利達陣...

台承諾投資額…占GDP逾五成 日本負擔僅12%、南韓18%

台美達成貿易協議，對等關稅與日韓相同，差異在於投資金額與細項規畫，台灣承諾直接投資額與授信額度共5,000億美元，低於日...

與台美關稅無關？賴總統邀公股行庫董事長開會 盼解決中小微企業問題

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰等執政團隊，邀集8大公股行庫董事長舉行專案會議，聚焦中小微企業與產...

比特幣 ETF 淨流入創近三月新高後反轉 市場關注資金動向與政策訊號

隨著近期美國通膨數據降溫，比特幣現貨ETF於14日出現近三個月最大單日流入，達8.4億美元，但15日又轉為淨流出近2.1...

關稅15%前最後一次無薪假5,410人 勞動部：後續變化待觀察

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）為317家、5,410人。上一期1月2日為385家、7,371人。本次減少68家、...

AI 趨勢年度重要調查：2026年企業 AI 預算翻倍

波士頓顧問公司（BCG） 發布第三年度全球AI現況調查報告《AI Radar 2026：AI 投資加速，CEO 掌舵前行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。