與台美關稅無關？賴總統邀公股行庫董事長開會 盼解決中小微企業問題

總統府發言人郭雅慧今天表示，總統賴清德與行政院長卓榮泰等執政團隊，邀集8大公股行庫董事長舉行專案會議，聚焦中小微企業與產業所面臨的挑戰與資金需求，盼透過政府與公股金融體系協力，提出具體政策解方。

知情人士透露，今天會議主題與因應台美關稅進度無關，而是早就安排好的專案會議。

有媒體報導，台美關稅談判結果出爐，其中透過台灣模式帶動台廠自主投資2500億美元，政府將以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。據了解，總統府已召集8大公股行庫董事長於16日下午和賴總統開會，說明政策方向及行庫配合方式。

針對總統與8大公股行庫董事長開會一事。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統府下午由賴總統與行政院長卓榮泰率領財經部會首長等執政團隊，邀集8大公股行庫董事長等相關人士召開會議。

郭雅慧指出，會議主題聚焦中小微企業與產業所面臨的挑戰與資金需求，盤點現行措施並研議精進做法，盼透過政府與公股金融體系協力，提出具體政策解方，主動、溫暖協助中小微企業業主解決困難，穩健經營、降低營運壓力，並持續打造更友善的投資與營商環境。

此外，關於媒體報導指這場會議是因應對等關稅，要找公股銀行融資支持企業赴美投資，知情人士表示，主題與因應台美關稅進度無關，而是早就安排好的專案會議，企盼共同為中小微企業解決問題。