台美關稅15%讓競爭力再加強 東陽、和大看好汽車零組件客戶轉單來台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

針對美方正式確定將對台汽車零組件關稅由27.5%調降至15%，東陽（1319）16日表示，此舉有助台灣汽車零配件產業回到與日、韓同等的公平競爭基礎，進一步提升整體出口競爭力，對產業發展帶來正面助益。對東陽而言，美國市場約占集團合併營收五成左右，關稅條件改善可望對公司營運形成實質助益，有利於產品競爭力提升及市場布局的穩健推進。

和大（1536）董事長沈千慈指出，台灣比起別的國家競爭力變好，對整體產業來說，不管是客戶或是公司負擔的關稅變少，當然都是好事，關稅降低最終一定能以刺激多一些需求，並且更加刺激客戶從中國大陸或其他高關稅國家轉單來台灣。和大仍在等待232條款明定汽車零件也會降到15%，因為目前行政院的新聞稿是這樣說的，無論如何25%與15%相比，自然是15%比較好。另外有一個條款說明，如果去投資美國的公司所需要進口的物料都可以免稅，這個部分要看正式公告才能確定，但是如果這部分是確定的，和大去美國投資就更有利了。

東陽總裁吳永祥表示，公司將持續深化無法被取代的核心競爭力，並密切關注市場與競爭對手動向，在審慎經營下推動營運穩定成長，期盼產業發展重回正常軌道。

此外，東陽近年積極布局擴廠，科工、七股等新廠建設陸續推進，為未來3-5年成長動能做好準備。

