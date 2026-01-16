台美關稅定案 商總：對民生產業復甦有幫助

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，台美關稅降到15%之後將可稍減壓力。圖/本報資料照片
美國商務部日前宣布美台達成貿易協議，台灣與美方達成「對等關稅15%」且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。商總今日表示，此談判成果與日本、南韓、歐盟等在同一軌道上，讓我國企業取得公平競爭的機會，可預期對於尤其水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生之產業復甦有幫助。

在232條款議題上，商總也肯定談判團隊爭取到半導體、半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業。總體而論，本次關稅談判成果，除電子高科技產業外，其他傳統產業也被涵蓋進去，對我國整體出口環境具實質正面效益。

針對5000億美元投資協議，商總表示，雖然目前沒有時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，全國商總許舒博理事長建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

金融支持方面，商總理事長許舒博表示，過去台灣在美國的金融布局較有限，主要仍是集中在大陸與東南亞市場，因此金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣的金融機構仍然扮演與台商密切往來之關鍵角色，呼籲金管單位能朝此方向協助推動。

台美關稅

相關新聞

台美關稅談判結果公布 龔明鑫8字「撥雲見日、破繭而出」說心情

歷經半年多，台美關稅談判結果終於揭曉，經濟部長龔明鑫今日以「撥雲見日、破繭而出」形容自己的心情，直言清晨4時得知結果後，...

美國對等關稅15%代價多少？美台與美韓、美日投資差別一次看

美國商務部15日宣布，美國與台灣達成貿易協議，台灣以2500億美元的新直接投資，以及2500億美元的信用保證，交換輸美商...

台對美投資5千億美元一半是半導體 學者：未來3至5年經濟將受衝擊

台美關稅底定，學者今日表示，對等關稅降到15%不疊加，有助紓緩傳產壓力，但是對美投資金額高達5千億美元，勢必壓縮廠商國內...

台美關稅拍板！台灣模式解密、買美規車能降稅？8QA掌握關鍵重點

台美關稅談判歷經9個月，談判結果我方取得兩個最優惠待遇、四項目標。行政院副院長鄭麗君表示，雙方承諾建立雙向投資機制，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國打造產業聚落。對此，聯合新聞網整理重點QA…

商總許舒博：肯定美台關稅談判成果 盼設置赴美投資專責部門

台美關稅談判成果初步出爐，商總理事長許舒博表示，肯定臺美關稅談判成果；針對5,000億美元投資協議，他建議設置專責部門單...

