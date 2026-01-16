台美關稅定案 商總：對民生產業復甦有幫助

美國商務部日前宣布美台達成貿易協議，台灣與美方達成「對等關稅15%」且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。商總今日表示，此談判成果與日本、南韓、歐盟等在同一軌道上，讓我國企業取得公平競爭的機會，可預期對於尤其水五金、工具機等傳統產業，以及高爾夫球、自行車、重電等攸關民生之產業復甦有幫助。

在232條款議題上，商總也肯定談判團隊爭取到半導體、半導體衍生品適用最優惠盟國待遇，並涵蓋汽車零組件、木材、航空零組件等產業。總體而論，本次關稅談判成果，除電子高科技產業外，其他傳統產業也被涵蓋進去，對我國整體出口環境具實質正面效益。

針對5000億美元投資協議，商總表示，雖然目前沒有時間表，但仍有時間壓力，既然美方承諾協助我商取得土地、水電及稅務、簽證等資源，全國商總許舒博理事長建議政府可設置專責部門，形成單一窗口與美方對接，以協助有意赴美投資業者，尤其是中小型企業，可以有「綠色通道」得以順利布局。

金融支持方面，商總理事長許舒博表示，過去台灣在美國的金融布局較有限，主要仍是集中在大陸與東南亞市場，因此金融產業在台美協議的框架下，必須思考如何擴大金融業於美國的布局，隨著產業擴大赴美投資，台灣的金融機構仍然扮演與台商密切往來之關鍵角色，呼籲金管單位能朝此方向協助推動。