快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

比特幣 ETF 淨流入創近三月新高後反轉 市場關注資金動向與政策訊號

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

隨著近期美國通膨數據降溫，比特幣現貨ETF於14日出現近三個月最大單日流入，達8.4億美元，但15日又轉為淨流出近2.16億美元，HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，後續觀察若ETF再度出現連續淨流出或宏觀數據轉冷，走勢隨時可能從強勢單邊走勢轉為震盪格局，行情預料將高度取決於資金流與政策訊號的變化。

彭云嫻分析，目前市場情緒顯著回溫，主流共識劍指比特幣將再次挑戰10萬美元大關。根據預測平台Polymarket數據顯示，比特幣在1月突破10萬美元的機率飆升至73%以上，但若從清算熱圖觀察，短線走勢恐面臨多空攻防。

從技術分析角度來看，幣修學分共同創辦人周律辰指出，比特幣目前已經成功漲破了前方的盤整區域，不過中長線是否重回牛市則持保留態度，需密切關注後續反彈至10萬大關時的市場反應，若該價格關鍵心理關卡受阻並轉折向下，恐是熊市結構確立。

另一方面，美國《CLARITY Act》雖掃除機構進場的法規障礙，確立長線基石，彭云嫻認為，法案提供機構法人進場的安全感，但宏觀環境才是影響資金進出的關鍵，關鍵指標在於降息循環和美元指數走勢預期。

比特幣 美國 市場

延伸閱讀

AI正與另外2大風險糾纏成一團！專家警告：分散曝險以防股災

詐騙數十億美元！太子集團創辦人陳志柬埔寨落網 遣送回大陸調查

宏觀經濟壓力拖累加密市場 比特幣面臨年度回檔

最慘的是他！2025年大批億萬富豪財富縮水 台灣石化大亨子女也遭殃

相關新聞

關稅15%前最後一次無薪假5,410人 勞動部：後續變化待觀察

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）為317家、5,410人。上一期1月2日為385家、7,371人。本次減少68家、...

AI 趨勢年度重要調查：2026年企業 AI 預算翻倍

波士頓顧問公司（BCG） 發布第三年度全球AI現況調查報告《AI Radar 2026：AI 投資加速，CEO 掌舵前行...

比特幣 ETF 淨流入創近三月新高後反轉 市場關注資金動向與政策訊號

隨著近期美國通膨數據降溫，比特幣現貨ETF於14日出現近三個月最大單日流入，達8.4億美元，但15日又轉為淨流出近2.1...

傳台灣銷美關稅15%！連賢明讚「準最惠國待遇」 施俊吉：何必趕在關稅判決前談定？

針對《紐約時報》報導，台美關稅協議談判已快出爐，透露台灣輸美關稅將降至與日韓相同的15%，但台積電必需在美國再擴大增設5座廠，中經院院長連賢明發文認為，假設稅率真的是15%不疊加，幾乎可說是「準最惠國待遇」，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。

第6輪實體磋商 我盼「台灣模式」打入美供應鏈

台美關稅談判進入尾聲，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十四日晚間赴美，進行第六輪實體磋商，台美經貿工作...

美232條款前奏響起 壓力不小

美國宣布對特定半導體加徵關稅。專家分析，已公布的第一階段有多項豁免，初步影響不大，但此次祭出232條款前奏，美方重申投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。