比特幣 ETF 淨流入創近三月新高後反轉 市場關注資金動向與政策訊號

隨著近期美國通膨數據降溫，比特幣現貨ETF於14日出現近三個月最大單日流入，達8.4億美元，但15日又轉為淨流出近2.16億美元，HOYA BIT創辦人彭云嫻認為，後續觀察若ETF再度出現連續淨流出或宏觀數據轉冷，走勢隨時可能從強勢單邊走勢轉為震盪格局，行情預料將高度取決於資金流與政策訊號的變化。

彭云嫻分析，目前市場情緒顯著回溫，主流共識劍指比特幣將再次挑戰10萬美元大關。根據預測平台Polymarket數據顯示，比特幣在1月突破10萬美元的機率飆升至73%以上，但若從清算熱圖觀察，短線走勢恐面臨多空攻防。

從技術分析角度來看，幣修學分共同創辦人周律辰指出，比特幣目前已經成功漲破了前方的盤整區域，不過中長線是否重回牛市則持保留態度，需密切關注後續反彈至10萬大關時的市場反應，若該價格關鍵心理關卡受阻並轉折向下，恐是熊市結構確立。

另一方面，美國《CLARITY Act》雖掃除機構進場的法規障礙，確立長線基石，彭云嫻認為，法案提供機構法人進場的安全感，但宏觀環境才是影響資金進出的關鍵，關鍵指標在於降息循環和美元指數走勢預期。