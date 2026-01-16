關稅15%前最後一次無薪假5,410人 勞動部：後續變化待觀察

勞動部16日公布最新減班休息（無薪假）為317家、5,410人。上一期1月2日為385家、7,371人。本次減少68家、1,961人。製造業260家、4,982人；受美國關稅影響為252家、4,485人。至於今天宣布關稅15%後續影響，勞動部表示仍有待觀察。

勞動部官員表示，此次實施減班休息主要集中在製造業260家、4,982人，占總人數逾九成。製造業之中，主要是金屬機電工業215家、4,016人，占製造業之中約八成。金屬機電工業裡面，以機械設備製造業占最多。

勞動部官員提到，這一次廠商反應受美國關稅影響者，有252家、4,485人，佔整體人數超過八成。上一期為309家、6,409人。此次家數減少了57家，人數減少了1,952人。至於今天宣布關稅15%後續影響，下一期才能觀察情況，這部分會每天持續監測。

勞動部官員表示，減班休息多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月含以下。企業規模以50人以下、288家占九成，人數規模比較小。大部分企業實行減班休息為一個月4日以下，大約每週一日，占最多數。

勞動部官員指出，另有102家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2,838名員工恢復原本工時。相較上一期，此次減少1,961人。主因是有11家100人以上（大規模）的企業停止減班休息，意即1,554人恢復正常上班。停止實施原因是訂單稍微回穩，後續要再觀察狀況。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有74.1%的企業（235家）為適用僱用安定措施的產業，有接近八成（77%，4,165人）員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。