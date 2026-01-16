AI 趨勢年度重要調查：2026年企業 AI 預算翻倍

波士頓顧問公司（BCG） 發布第三年度全球AI現況調查報告《AI Radar 2026：AI 投資加速，CEO 掌舵前行》，指出企業對AI的投資持續快速成長，且動能不減。該調查涵蓋全球16個市場、九個產業共2,360名高階主管，其中包括640名執行長。

報告顯示，企業2026年AI投資額預計將加倍，約占營收的1.7%，增幅超過2025年的兩倍。越來越多的CEO親自上陣、領銜推進，成為組織內AI策略的主要決策者。其中，前瞻開拓型CEO每周投入超八小時強化自身AI素養，並大力推動員工的技能升級與能力建設，其投入是其同儕的兩倍。

BCG 全球執行長施偉策（Christoph Schweizer）指出：「儘管宏觀經濟仍存在不確定性，這波AI投資增長預期，反映AI在企業界的策略優先地位。AI不再侷限於IT或創新部門，而是以CEO為首，由上而下重塑企業的策略與營運模式。近四分之三的CEO表示自己是組織內AI策略的主要決策者，且有半數認為，能否掌握AI對其職涯成敗至關重要。」

儘管受訪的執行長普遍認可AI的價值，但調查結果顯示，他們的態度與行動可分為三種典型：

順勢而為型（約 15%）：認同AI的潛力，但缺乏充分信心，僅採取謹慎的早期投資。

理性務實型（約 70%）：對AI感到興奮且有信心，但僅在看到明確價值與低風險時，才會決定投入。

前瞻開拓型（約 15%）：堅信AI將帶來回報，果斷進行投資並快速推進員工能力升級，推動AI賦能的組織轉型。

在前瞻開拓型CEO所領導的企業中，約60%的AI預算用於現有員工的技能提升與再訓練；相比之下，順勢而為型和理性務實型分別僅投入27%與24%。

前瞻開拓型CEO亦積極提前布局AI代理。他們計畫將2026年超過一半的 AI 投資投入於AI代理，相較於順勢而為型CEO，他們在工作流程中端到端部署AI代理的可能性翻倍。

企業今年將AI 投資翻倍，不再受限於技術部門的預算，而是整合跨部門資金以支持擴張。同時，CEO承諾將30%以上的AI投資投入發展AI代理。即使短期回報未必顯現，94% 的執行長仍表示，將維持或提高目前的 AI 投資水準，顯示 AI 已成為企業策略的優先事項。

BCG 董事總經理暨合夥人、BCG X大中華區負責人吳學霖表示：「AI 已不再只是技術議題，而是企業策略的核心。各企業執行長正加倍投資、跨部門整合，並將 AI 代理視為成長引擎，展現前所未有的決心與速度。」

亞洲的執行長對 AI 的信心明顯高於歐美。印度與大中華區約有四分之三的執行長相信， AI將帶來回報；相比之下，英國僅44%、美國52%、歐洲61%。相對地，更多歐美的執行長表示，他們投資 AI 的原因是為維持競爭力，或因應市場壓力。

所有受訪產業在2026年都計劃增加AI投資。其中，金融機構的AI支出占營收比重達2.0%，僅略低於科技公司今年預計投入的 2.1%。相較之下，工業企業與房地產公司則計劃投入約0.8% 的營收於AI。

調查指出，隨著各大執行長引領企業進入AI應用的全新階段，未來成效將取決於幾項核心行動：

•將AI列為優先事項，確保組織成為顛覆者，而非被顛覆者

•深化AI素養，提升個人AI理解能力，以有效領導轉型

•全面投資AI，推動端到端的職能轉型

•提升組織AI能力，全面強化員工技能，提高生產力、創造力與判斷力

•持續追蹤AI成效，打造可量化、長期穩健的投資報酬

將近四分之三的執行長（72%）表示是AI的主要決策者，比例是2025年的兩倍。同時，雖然半數的CEO認為，若AI未能帶來成果，他們的職業生涯將面臨挑戰，但五分之四的CEO對AI投資報酬率的潛力比去年更樂觀。AI代理的快速成熟是關鍵原因之一，約 90% 的CEO認為，AI代理將在2026年實現可衡量的投資報酬率，因此今年超過三成AI投資都將投入於AI代理。

「CEO在引領AI 創造價值的過程中，扮演關鍵角色。」BCG X全球負責人暨共同作者 Sylvain Duranton 表示：「要打造真正的競爭優勢，CEO需要全面重塑業務流程，並開創全新產品與服務以帶動成長。事實上，十位執行長中有九位告訴我們：到了 2028 年，衡量企業成功與否，很大部分將取決於企業能否善用 AI，這充分反映了當下市場變革的趨勢。」