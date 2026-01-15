專家：台灣企業應降低依賴單一市場

美國商務部完成貿易擴張法二三二條款調查報告，美國總統川普簽署行政命令，美東時間一月十五日對半導體相關設備及衍生產品課稅百分之廿五，採取兩階段課稅。會計師指出，台商應重新評估關稅影響並思考分散市場；法人中性看待此訊息，並將未來豁免條件的改變視為潛在利空，但預期增加成本應是客戶吸收而非晶圓代工廠。

資誠會計師事務所指出，百分之廿五關稅主要鎖定對象是具備高階人工智慧（ＡＩ）運算能力的晶片，或內含高階晶片的產品，且同時符合一定運算效能與記憶體頻寬區間的產品。等於這次關稅措施僅鎖定一小部分符合特定效能門檻的高階ＡＩ晶片及其搭載產品，一般ＰＣ、手機或低階控制晶片不在這次課稅範圍內。

普華商務法律事務所合夥律師李益甄表示，目前第一階段的半導體關稅初步影響層面有限，但實務上如何認定輸美產品符合豁免用途，有待美國海關進一步提供細節。

勤業眾信間接稅負責人資深會計師洪于婷指出，二三二範圍的商品供應鏈可能因為高關稅之故，改變原先供貨製造模式，包括轉往與美國簽署貿易協議的國家生產、變成豁免範圍商品，或分散銷售至其他市場等產銷策略調整情形；不論是否適用豁免關稅，企業都須重新檢視產業競爭態勢，評估訂價策略，並思考分散布局的可行性。

洪于婷表示，對等關稅政策仍待美國最高法院裁決，存在許多變數，相較之下，二三二條款關稅有較穩固立場可以課徵關稅，對川普政府而言，此時公布半導體關稅百分之廿五，將可帶來穩固關稅稅收，並加速產業移動。

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，雖然美國是台灣半導體產業的主要市場，但不見得所有企業都有赴美設廠的規畫，除了思考改變供貨生產模式，如何降低對單一市場的依賴是台灣企業應思考的議題。

洪以文指出，台灣半導體供應鏈完整且具備韌性，應在當前地緣政治與產業去全球化的情勢下，評估分散布局多個市場，避免過度依賴單一市場以降低營運風險。