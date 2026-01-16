聽新聞
第6輪實體磋商 我盼「台灣模式」打入美供應鏈

聯合報／ 記者黃婉婷、編譯黃淑玲／綜合報導
台美關稅談判進入尾聲，行政院台美經貿工作小組昨指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十四日晚間赴美，進行第六輪實體磋商。圖為上次行政院副院長鄭麗君（中）與經貿談判總談判代表楊珍妮（右）返台。本報資料照片
台美關稅談判進入尾聲，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮十四日晚間赴美，進行第六輪實體磋商，台美經貿工作小組表示，此行有四項談判目標，磋商後台美雙方將對外宣布達成共識的內容。

彭博指出，台灣方面一直試圖在川普與中國國家主席習近平預定四月舉行的峰會前，達成台美貿易協議。台北一位高級官員表示，能與美國達成協議，將是台北方面的重大勝利。

由於台灣面臨來自中國大陸的軍事威脅，華府愈來愈多關注台積電相關的晶片供應安全。目前尚不清楚台積電能以多快的速度履行這些製造承諾。

彭博分析，華府若與台灣達成任何協議，都有激怒北京的風險。另外，美國最高法院預料近期將對川普關稅案做出判決，也是這次美台雙邊談判一項不確定因素。如果大法官維持下級法院判決裁定川普對等關稅政策違法，可能削弱川普片面對台灣商品設定關稅的能力。

行政院台美經貿工作小組說明，此行有四項談判目標，一是對等關稅再調降且不疊加最惠國待遇稅率；二是針對二三二條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

針對美國白宮公布的半導體關稅政策，台美經貿工作小組指出，我方先前與美方針對二三二條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次與美方進行確認後對外說明。

鄭麗君、楊珍妮前天上午已取消公務行程，為赴美做準備，昨日行政院會告假。

