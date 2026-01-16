談判團隊六度赴美磋商…半導體關稅優惠 有共識

行政院經貿談判辦公室昨（15）日表示，談判團隊已於14日晚間啟程，赴美展開第六輪實體磋商，聚焦四大目標，待磋商結束後，雙方將對外宣布達共識內容，並擇期就台美貿易協議簽署文件。

針對美國對特定半導體加徵關稅，經貿辦表示，台美針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇多次討論並獲致共識，此次磋商會與美方確認後對外說明。

自對等關稅上路以來，台美之間已歷經五次實體磋商，期間更有多次視訊會議，多數議題已逐漸聚焦，行政院副院長鄭麗君14日率隊赴美，外界預期，此次談判內容應可塵埃落定，且雙方可望簽署「台美貿易協議」，是台美經貿發展的一大進展。

台美關稅談判歷次實體磋商

行政院長卓榮泰昨日表示，台灣去年經濟成長率可望自7.37％微幅上調，政府努力使高經濟成長率讓全民共享；他表示，由鄭麗君及政務委員楊珍妮領軍的國家經貿談判團隊，已啟程赴美談判，期待這是一次有意義的進展，靜候談判結果。

他表示，希望在談判底定後，能讓國內產業迅速調適整體國際經貿新秩序，相關特別預算及政策也能逐一全面、具體協助產業界。

經貿辦指出，此行有四項談判目標，包括：第一，對等關稅再調降且稅率不疊加；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

台美經貿工作小組表示，此次磋商後，台美雙方預計將對外宣布達成共識內容；後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

此外，川普對特定先進半導體加徵25%關稅。經貿辦對此回應，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已多次討論並獲致共識，具體結果將在磋商結束後向各界說明。