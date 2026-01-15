快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

單季新高 台積Q4財報日賺逾56億

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

受惠於ＡＩ晶片客戶訂單湧入，台積電不僅本季營收可望寫下單季新高、且將是最強首季表現，全年營收和獲利也將續創高，再創半導體產業的奇蹟。

台積電昨天公布去年第四季財報，單季合併營收一點○五兆元，稅後純益五○五七點四億元，以九十天的營業日計算，等於每天賺進逾五十六億元，是歷年賺最多錢的一季。因先進製程比重拉升，晶圓代工平均單價上揚，去年第四季毛利率達到百分之六十二點三，營業利益率為百分之五十四，稅後純益率百分之四十八點三，「三率同升」，每股純益十九點五元、全年每股純益六十六點二五元，均創新高。

台積電指出，主因ＡＩ晶片強勁需求，七奈米以下的先進製程營收比重達到全季晶圓銷售金額百分之七十七，先進製程成為推升營收和獲利主要動能。

台積電預估本季營收仍受惠ＡＩ、５Ｇ和ＨＰＣ（高效能運算）晶片需求強勁，本季合併營收將落在三四六億至三五八億美元區間，以中間值三五二億美元計算（約新台幣一兆一一二三億元），遠超過市場預期的三三二億美元。若以美元計價觀察，打破以往第一季因春節而營收下滑的季節性慣例。

談到ＡＩ落地應用，台積電董事長魏哲家說，有大型雲端業者分享，ＡＩ已用來改善社群媒體軟體效能，帶動使用者持續成長；台積電內部也透過ＡＩ提升生產力。他表示，只要生產力提升百分之一到二，對台積電幾乎等同「免費增加的產出」，也有助在成本偏高階段維持相對穩健的獲利表現。

魏哲家說，ＡＩ不只是存在，且正逐步融入日常生活，台積電將其視為長線「巨大趨勢」。至於半導體景氣能否連續多年維持強勁，他說，「老實說我不知道」，但他認為ＡＩ發展看來將延續多年。台積電仍會聚焦技術領先、製造卓越，並與客戶建立高度互信的合作關係，支撐未來成長動能。

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

台美關稅談判進入關鍵階段。經濟部次長何晉滄表示，台美經貿談判已由行政院台美經貿工作小組啟動，談判團隊在14日晚間已經出發...

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

台積電（2330）董事長魏哲家在法說會上，直指憂心台灣電力供應問題。對此，經濟部次長何晉滄回應，已經將AI與先進製程用電...

央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發...

藍委：矽盾成和氏璧 強權爭奪

傳台美關稅談判近尾聲，我國有望獲與日韓相同關稅稅率百分之十五，但條件為台積電赴亞利桑那州再投資興建至少五座晶圓廠。國民黨...

專家：台灣企業應降低依賴單一市場

美國商務部完成貿易擴張法二三二條款調查報告，美國總統川普簽署行政命令，美東時間一月十五日對半導體相關設備及衍生產品課稅百...

電信三雄聯手OTT 搶訂閱商機

全球ＯＴＴ（線上串流影音）市場風起雲湧，儘管前陣子掀起整併風潮，但本土電信業者仍樂得和國際平台合作。電信三雄近年來積極找...

