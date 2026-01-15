台灣經濟風險 供應鏈遭干擾入列

快訊

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導

世界經濟論壇（ＷＥＦ）十四日發布「全球風險報告」指出，進入二○二六年，大國競爭與戰略對峙被列為全球最嚴峻的短期風險。

報告訪問一千三百名企業高管與各界領袖，其中半數預期未來兩年將動盪不安，僅百分之一認為能風平浪靜。隨著國際競爭加劇，關稅、法規、供應鏈與資本限制等經濟工具日益被武器化，地緣經濟對抗已躍升為未來兩年企業界最關切的風險之一。ＷＥＦ指出，此趨勢可能導致全球貿易顯著萎縮，加劇市場波動與投資不確定性。

這份報告同時引用ＷＥＦ企業高管意見調查（涵蓋一一六個經濟體、逾一萬一千位企業領袖），分析各國未來兩年的主要威脅；其中台灣面臨的五大風險依序為健康與福祉下滑、錯誤與虛假資訊擴散、系統性重要供應鏈遭干擾、人權與公民自由受侵蝕，以及通貨膨脹。

