快訊

2026房市高唱碎心戀！顏炳立：蛋白區恐跌10％ 出現「價修換量」格局

美股早盤／台積救全村！ADR飆高4% 科技股勁揚

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金控 迎春公益市集送暖

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
凱基金控昨在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結社會企業、在地小農等，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」。圖／凱基金控提供
凱基金控昨在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結社會企業、在地小農等，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」。圖／凱基金控提供

凱基金控延續「凱基公益月」精神，昨在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結全台廿四家社會企業、社福機構、地方創生團隊與在地小農，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」，吸引集團員工與民眾熱情參與。

凱基金控自去年十一月點亮全台最高飄雪耶誕樹後，陸續推出多場公益行動，這次的迎春公益市集則將這份暖意延續到春節前。現場販售年節食品、特色伴手禮與生活選物，讓民眾一邊辦年貨，一邊也能做公益。凱基金控還特別邀請花蓮黎明庇護工場、洄遊吧FISH BAR、台東向陽薪傳木工坊參與，協助去年飽受風災肆虐的地方創生團隊。

活動由凱基金控旗下文教基金會長期培育的新銳舞蹈家李家名和王郁文，以舞碼「靈蛇起舞、駿馬奔騰」揭開序幕，女舞者以靈動曼妙的舞姿告別蛇年，男舞者則以奔騰雄偉的馬步迎向新年。凱基金控董事長王銘陽表示，一匹馬，跑很快，但要跑得遠，得靠團隊一起前行；就如同公司要穩健成長，仰賴所有同仁堅守崗位、踏實努力，因此藉由感恩的時刻，向所有同仁表達謝意。

參加市集的社福團體指出，凱基金控的公益採購與多元通路，讓身心障礙學員能有穩定工作機會，有助提升他們生活自主性。凱基金控強調，未來將持續秉持社會共好精神，深耕與社會企業、社福機構及在地創生團隊的夥伴關係，讓企業影響力轉化為社會共榮與永續發展的養分與動能。

凱基金

延伸閱讀

錢快花完開天窗？日YTR募5000萬日幣做遊戲 坦言團隊瓦解需打掉重練

凱基金控迎春公益市集 讓年味多一份善意

009816主打「不配息再投入」網熱議！兩派戰翻：該立即申購還是坐等上市

幫小孩存股首選？撲滿日記點名「這3類人」最適合009816：沒空看盤也能無腦滾資產

相關新聞

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

台美關稅談判進入關鍵階段。經濟部次長何晉滄表示，台美經貿談判已由行政院台美經貿工作小組啟動，談判團隊在14日晚間已經出發...

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

台積電（2330）董事長魏哲家在法說會上，直指憂心台灣電力供應問題。對此，經濟部次長何晉滄回應，已經將AI與先進製程用電...

央行臉書「今天向誰致敬」 緬懷中經院副院長王健全

中央銀行官方臉書專欄「今天向誰致敬」緬懷中華經濟研究院副院長王健全，讚譽其為「台灣產業軍師」，並感念他對台灣經濟與產業發...

藍委：矽盾成和氏璧 強權爭奪

傳台美關稅談判近尾聲，我國有望獲與日韓相同關稅稅率百分之十五，但條件為台積電赴亞利桑那州再投資興建至少五座晶圓廠。國民黨...

專家：台灣企業應降低依賴單一市場

美國商務部完成貿易擴張法二三二條款調查報告，美國總統川普簽署行政命令，美東時間一月十五日對半導體相關設備及衍生產品課稅百...

電信三雄聯手OTT 搶訂閱商機

全球ＯＴＴ（線上串流影音）市場風起雲湧，儘管前陣子掀起整併風潮，但本土電信業者仍樂得和國際平台合作。電信三雄近年來積極找...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。