凱基金控 迎春公益市集送暖

凱基金控延續「凱基公益月」精神，昨在總部廣場舉辦迎春公益市集，集結全台廿四家社會企業、社福機構、地方創生團隊與在地小農，打造最有年味、也最有溫度的「金控年貨大街」，吸引集團員工與民眾熱情參與。

凱基金控自去年十一月點亮全台最高飄雪耶誕樹後，陸續推出多場公益行動，這次的迎春公益市集則將這份暖意延續到春節前。現場販售年節食品、特色伴手禮與生活選物，讓民眾一邊辦年貨，一邊也能做公益。凱基金控還特別邀請花蓮黎明庇護工場、洄遊吧FISH BAR、台東向陽薪傳木工坊參與，協助去年飽受風災肆虐的地方創生團隊。

活動由凱基金控旗下文教基金會長期培育的新銳舞蹈家李家名和王郁文，以舞碼「靈蛇起舞、駿馬奔騰」揭開序幕，女舞者以靈動曼妙的舞姿告別蛇年，男舞者則以奔騰雄偉的馬步迎向新年。凱基金控董事長王銘陽表示，一匹馬，跑很快，但要跑得遠，得靠團隊一起前行；就如同公司要穩健成長，仰賴所有同仁堅守崗位、踏實努力，因此藉由感恩的時刻，向所有同仁表達謝意。

參加市集的社福團體指出，凱基金控的公益採購與多元通路，讓身心障礙學員能有穩定工作機會，有助提升他們生活自主性。凱基金控強調，未來將持續秉持社會共好精神，深耕與社會企業、社福機構及在地創生團隊的夥伴關係，讓企業影響力轉化為社會共榮與永續發展的養分與動能。